¿Hay un bono navideño del Bienestar? Alertan por nueva estafa

Con la llegada de diciembre, también llegan los fraudes. Y ahora, uno nuevo se disfraza de espíritu navideño: los Programas del Bienestar advirtieron sobre una estafa que busca enganchar a personas adultas mayores con la promesa de un supuesto “bono” o “aguinaldo navideño”.

Y aunque suena tentador recibir un dinerito extra, las autoridades federales fueron tajantes: no existe ningún pago adicional o aguinaldo navideño del Bienestar.

Un bono navideño por parte del programa Bienestar es falso / FREEPIK

“Es falso”: Bienestar desmiente bono navideño

A través de sus canales oficiales, los Programas del Bienestar aclararon que no hay bono, aguinaldo ni préstamo extra. “No otorgan aguinaldo. Si te contactan para ofrecerte un supuesto ‘aguinaldo navideño’ o un préstamo a cuenta de tu apoyo, es falso”, señalaron.

La estafa ha circulado por redes sociales y mensajes SMS, dirigida especialmente a quienes cuentan con tarjeta del Banco del Bienestar. En algunos casos, se ofrece como pago adicional y en otros como un “préstamo a cuenta de tu apoyo”, pero todo es falso.

El bono navideño del Bienestar es solo un engaño, explicó el programa / Redes Sociales

Videos con IA y páginas trampa

En TikTok y otras plataformas se han difundido clips con voces e imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA), invitando a inscribirse a un bono navideño. Aunque dicen que la inscripción puede ser presencial, no dan dirección física ni respaldo oficial.

De acuerdo con el portal Verificado, tras consultar directamente a la Línea del Bienestar, la respuesta fue clara: no existe ningún bono navideño. Además, detectaron que los perfiles que promueven estas supuestas ayudas solo publican videos con IA.

En redes circulan supuestos videos para engañar a los adultos mayores / FREEPIK

Lo peor viene después: cuando las víctimas entran al sitio que se promueve en los videos, se encuentran con una página fraudulenta que ofrece “ayuda para migrar a Canadá o Estados Unidos”. Nada que ver con la Secretaría del Bienestar o el Gobierno de México.

La página incluye apartados como:

“Consultar bono aquí”

“Vacantes disponibles”

“Solicitar visa aquí”

“Ver lista de apellidos”

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta estrategia es una trampa común para fraudes migratorios, prometiendo trabajos, visas o ciudadanías que nunca llegan.

Cualquier duda, mejor marca a las líneas de atención / Redes Sociales

¿Dudas? Mejor llama

Para aclarar cualquier duda sobre los apoyos sociales, la Secretaría del Bienestar tiene disponible la línea oficial:

📞 800 639 42 64

🕗 Horario: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h, sábados, domingos y festivos de 9:00 a 13:00 h

También puedes seguir sus redes sociales oficiales:

👉 @bienestarmx o en la página: gob.mx/bienestar

Y recuerda: el Bienestar no envía mensajes por WhatsApp, ni usa cuentas no oficiales para ofrecer apoyos. Si ves algo sospechoso, mejor ignóralo y repórtalo.