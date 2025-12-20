¿Hay un bono navideño del Bienestar? Alertan por nueva estafa

Con la llegada de diciembre, también llegan los fraudes. Y ahora, uno nuevo se disfraza de espíritu navideño: los Programas del Bienestar advirtieron sobre una estafa que busca enganchar a personas adultas mayores con la promesa de un supuesto “bono” o “aguinaldo navideño”.
Y aunque suena tentador recibir un dinerito extra, las autoridades federales fueron tajantes: no existe ningún pago adicional o aguinaldo navideño del Bienestar.
“Es falso”: Bienestar desmiente bono navideño
A través de sus canales oficiales, los Programas del Bienestar aclararon que no hay bono, aguinaldo ni préstamo extra. “No otorgan aguinaldo. Si te contactan para ofrecerte un supuesto ‘aguinaldo navideño’ o un préstamo a cuenta de tu apoyo, es falso”, señalaron.
La estafa ha circulado por redes sociales y mensajes SMS, dirigida especialmente a quienes cuentan con tarjeta del Banco del Bienestar. En algunos casos, se ofrece como pago adicional y en otros como un “préstamo a cuenta de tu apoyo”, pero todo es falso.
Videos con IA y páginas trampa
En TikTok y otras plataformas se han difundido clips con voces e imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA), invitando a inscribirse a un bono navideño. Aunque dicen que la inscripción puede ser presencial, no dan dirección física ni respaldo oficial.
De acuerdo con el portal Verificado, tras consultar directamente a la Línea del Bienestar, la respuesta fue clara: no existe ningún bono navideño. Además, detectaron que los perfiles que promueven estas supuestas ayudas solo publican videos con IA.
Lo peor viene después: cuando las víctimas entran al sitio que se promueve en los videos, se encuentran con una página fraudulenta que ofrece “ayuda para migrar a Canadá o Estados Unidos”. Nada que ver con la Secretaría del Bienestar o el Gobierno de México.
La página incluye apartados como:
- “Consultar bono aquí”
- “Vacantes disponibles”
- “Solicitar visa aquí”
- “Ver lista de apellidos”
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta estrategia es una trampa común para fraudes migratorios, prometiendo trabajos, visas o ciudadanías que nunca llegan.
¿Dudas? Mejor llama
Para aclarar cualquier duda sobre los apoyos sociales, la Secretaría del Bienestar tiene disponible la línea oficial:
📞 800 639 42 64
🕗 Horario: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h, sábados, domingos y festivos de 9:00 a 13:00 h
También puedes seguir sus redes sociales oficiales:
👉 @bienestarmx o en la página: gob.mx/bienestar
Y recuerda: el Bienestar no envía mensajes por WhatsApp, ni usa cuentas no oficiales para ofrecer apoyos. Si ves algo sospechoso, mejor ignóralo y repórtalo.