Marco Verde ya conoce a su rival para la función de Canelo vs Crawford

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford buscará romper récord de audiencia en el pago por evento. Sin embargo, parte importante de la cartelera es el medallista Olímpico, Marco Verde, quien ya conoce a su rival para el 13 de septiembre en Las Vegas.

El pugilista mexicano se enfrentará ante el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, quien ha disputado 14 peleas; con 11 victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, las dos caídas del isleño fueron de manera consecutiva.

Marco Verde | MEXSPORT|

¿Cuáles fueron las primeras dos peleas de Marco Verde?

Después de que Marco Verde tocó la gloria en los Juegos Olímpicos de París 2024, el pugilista que nació en Mazatlán decidió convertirse en profesional. Fue gracias al Canelo Team, que Verde empezó a dar sus primeros golpes en un ring, con dos victorias contundentes.

La primera victoria del sinaloense fue ante Michel Polina, con un contundente nocaut en territorio árabe. La segunda vez que Marco se alzó con la victoria fue en su natal Sinaloa, pero en Culiacán. Marco ganó a Cristian Camilo Montero por decisión unánime.

El anuncio de la pelea | Captura de pantalla |

Las Vegas mexicanas

El próximo 13 de septiembre, La Ciudad del Pecado se pintará de verde gracias a Canelo y a Marco Verde. El oriundo de Mazatlán será el encargado de abrir la función en el estadio de los Raiders, en el peso supermediano.

