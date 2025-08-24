"Va a sentir todo el poder": Canelo Álvarez y su mensaje para Terence Crawford

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford ha generado expectativa entre los fanáticos del pugilista jalisciense. Tras su último combate, que dejó un sabor amargo, el mexicano habló sobre el reto que es el estadounidense, aunque también lanzó un duro mensaje para su rival.

En entrevista con ESPN, Canelo habló sobre la diferencia de altura entre él y Terence Crawford, cosa que para el mexicano no es factor. El oriundo de Guadalajara comentó que es su rival quien tiene que preocuparse, pues va a sentir el verdadero "poder" de los puños del Saúl.

Su careo ante Crawford | @canelo|

"Siempre he sido más bajo que mis rivales, con un peleador como él no creo que habría mucha diferencia, pero a final de cuentas ya veremos el 13 de septiembre lo que sí te aseguro que voy a ser el peleador con el que va a sentir más el poder", comentó Canelo.

De igual forma, el pugilista mexicano mencionó su sentir sobre pelear en un estadio de la NFL, el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders. Canelo comentó que el factor del público lo tiene presente, y sabe que las más de 70 mil almas serán parte fundamental de su desempeño.

"Todo alrededor de la pelea es lo mejor. En el estadio la vibra es muy diferente, cuando sales, como grita la gente, entre más personas se escucha más, el cuadrilátero vibra, me encanta pelear en estadios, lo he disfrutado muchísimo", agregó el mexicano.

Su careo ante Crawford | @canelo|

¿Confirma pelea con Jake Paul?

En los últimos meses, el rumor de una posible pelea contra el creador de contenido y boxeador creció. El mexicano también habló sobre el enfrentamiento ante Jake Paul, y aunque por el momento lo rechazó, no cerró la puerta para el futuro.

"Por dinero no, no me hará ni más pobre ni más rico, para mí es un orgullo poder estar haciendo este tipo de peleas, que son peleas grandes. En su momento quizás, veremos, pero no es el momento para mí", sentenció el jalisciense.

Su última pelea | AP|

