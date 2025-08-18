América y Chivas se enfrentarán contra Canelo por el rating: Clásico Nacional el mismo día de la pelea

¡A competir! Cuando todo indicaba que el centro previo a las celebraciones del 15 de septiembre sería para Saúl "Canelo" Álvarez, la Liga MX sorprendió a todos con un cambio de última hora sobre el día en el que se jugará el Clásico Nacional.

Originalmente, de acuerdo al calendario que la propia liga dio a conocer previo al arranque del torneo, el Clásico entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara se jugaría el 12 de septiembre, aunque esa fecha ha cambiado en la página de la Liga MX.

El Clásico se jugará el 13 de septiembre | MEXSPORT|

De acuerdo a la modificación, el encuentro entre América y Chivas está programado para el 13 de septiembre, día en el que 'Canelo' Álvarez peleará contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Según reportes de ESPN, la directiva azulcrema fue la que pidió el cambio de fecha y de hora, este cambio ya fue notificado a las Chivas y el encuentro se jugará en el Ciudad de los Deportes a las 21:15hrs, tiempo en el que comenzará la pelea entre el mexicano y Crawford.

Este encuentro se realizará después de la Fecha FIFA de septiembre, donde México jugará ante Japón y contra Corea del Sur, ambos partidos en Estados Unidos.

