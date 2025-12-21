San Francisco 49ers vs Indianapolis Colts: ¿Dónde y cuándo ver el MNF de la NFL?

La Semana 16 de la NFL cierra con un duelo de contrastes marcados en el Monday Night Football. Mientras los San Francisco 49ers llegan con el boleto a la postemporada ya asegurado en la bolsa, los Indianapolis Colts atraviesan una crisis de identidad y resultados que los tiene al borde del abismo, encomendándose a un viejo conocido para intentar un milagro.

San Francisco: Con la mira en el "Seed 1"

Los resultados de la jornada dominical fueron generosos con el equipo de Kyle Shanahan. Gracias a la derrota de los Lions ante Pittsburgh, los 49ers amarraron matemáticamente su lugar en los Playoffs. Sin embargo, la celebración en la bahía es contenida; el objetivo es mucho más ambicioso.

49ers amarraron Playoffs | AP

Con una marca de 10-4, San Francisco no solo pelea por la cima de la NFC Oeste palmo a palmo con los Seahawks, sino que mantiene viva la esperanza de ser el primer sembrado de la Conferencia Nacional. Terminar en lo más alto les otorgaría la semana de descanso y, lo más importante, el camino al Super Bowl pasaría por el Levi's Stadium. Para lograrlo, la victoria en Indianapolis es obligatoria.

El desplome de Indianapolis

Hace apenas un par de meses, los Colts eran la sensación de la AFC, posicionándose como contendientes serios tras un inicio dominante. No obstante, la narrativa cambió drásticamente. El renacimiento de la franquicia se vio truncado por la lesión de Daniel Jones, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera por el resto de la campaña.

Sin Jones, quien estaba firmando su mejor temporada como profesional, la ofensiva de Shane Steichen perdió el rumbo. Tras una racha de derrotas consecutivas, los Colts (8-6) han pasado de pelear el liderato de su división a estar fuera de los puestos de comodín, necesitando ganar sus últimos compromisos y esperar combinaciones de resultados para no quedar eliminados esta misma semana.

Philip Rivers vuelve al Prime Time | AP

El regreso de la leyenda: Philip Rivers al Prime Time

En un movimiento que parece sacado de un guion de Hollywood, la gerencia de Indianapolis recurrió a la veteranía extrema. Philip Rivers, quien se encontraba retirado y entrenando fútbol americano preparatoriano en Alabama, volvió del retiro por segunda vez a sus 44 años para auxiliar al equipo que lideró en 2020.

Este lunes, Rivers volverá a jugar en horario estelar de lunes por la noche, exactamente cinco años después de su primer retiro. Aunque su movilidad es limitada, los Colts apuestan a que su coeficiente intelectual futbolístico y su brazo sean suficientes para descifrar la temible defensiva de San Francisco.

¿Dónde y cuándo ver San Francisco vs Indianapolis?

Fecha: lunes 22 de diciembre

Hora: 19:15 horas del centro de México

Lugar: Lucas Oil Stadium

Dónde ver: ESPN, Disney+, NFL Game Pass de DAZN

