Napoli vs Bologna: ¿Cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de Italia?

El futbol italiano coronará a un nuevo supercampeón y que mejor forma de hacerlo que con dos de los mejores campeones del año: el campeón de la Serie A midiéndose ante el campeón de la Coppa Italia. Tras la eliminación del campeón AC Milan, un nuevo mandamás de la Serie A se coronará en Arabia Saudita.

Los dos equipos finalistas han dejado fuera a los dos miembros del Derbi della Madonnina, dejando a dos de los máximos protagonistas en el año enfrentarse en 'casa' de CR7.

Milan no podrá repetir el campeonato | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

A la Supercopa, Napoli se clasificó después de ser el campeón de la Serie A en la temporada 2024-2025 de la mano de Antonio Conte, Scott McTominay y una generación muy importante que consiguió el cuarto scudetto en la historia del cuadro napolitano, llevando todo a la última jornada definiéndose ante Inter de Milán, otro de los miembros de este torneo.

Para clasificar a la Final, en Semifinales los azzurros tuvieron que eliminar al campeón de la edición pasada AC Milan con un marcador final de 2-0 en una de las actuaciones más tristes en la gestión más reciente de Massimiliano Allegri.

Hojlund metió uno de los goles de la clasificación | AP

Bologna se clasificó a la Supercopa por ser el campeón de la Coppa Italia, casualmente venciendo a Milan en el Estadio Olímpico de Roma; los de Vincenzo Italiano no sufrieron la baja de Thiago Motta y por el contrario, lograron fortalecerse aún más en el 2025, cosechando un título y aspirando a uno más.

A la Final se metieron después de echar al subcampeón de la Supercopa de 2024, Inter de Milán, en un partido que perdían 1-0, pero que con gol de Riccardo Orsolini lograron llevarlo a la tanda de penales, misma que fue fatídica para los nerazzurros, pero muy buena para los rossoblu, logrando clasificarse al duelo por el título.

Bologna busca un segundo título en 2025 | AP

¿Dónde ver la definición por el nuevo supercampeón?