Napoli vs Bologna: ¿Cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de Italia?

El futbol italiano coronará a un nuevo supercampeón y que mejor forma de hacerlo que con dos de los mejores campeones del año: el campeón de la Serie A midiéndose ante el campeón de la Coppa Italia. Tras la eliminación del campeón AC Milan, un nuevo mandamás de la Serie A se coronará en Arabia Saudita.
Los dos equipos finalistas han dejado fuera a los dos miembros del Derbi della Madonnina, dejando a dos de los máximos protagonistas en el año enfrentarse en 'casa' de CR7.
¿Cómo llegan ambos equipos?
A la Supercopa, Napoli se clasificó después de ser el campeón de la Serie A en la temporada 2024-2025 de la mano de Antonio Conte, Scott McTominay y una generación muy importante que consiguió el cuarto scudetto en la historia del cuadro napolitano, llevando todo a la última jornada definiéndose ante Inter de Milán, otro de los miembros de este torneo.
Para clasificar a la Final, en Semifinales los azzurros tuvieron que eliminar al campeón de la edición pasada AC Milan con un marcador final de 2-0 en una de las actuaciones más tristes en la gestión más reciente de Massimiliano Allegri.
Bologna se clasificó a la Supercopa por ser el campeón de la Coppa Italia, casualmente venciendo a Milan en el Estadio Olímpico de Roma; los de Vincenzo Italiano no sufrieron la baja de Thiago Motta y por el contrario, lograron fortalecerse aún más en el 2025, cosechando un título y aspirando a uno más.
A la Final se metieron después de echar al subcampeón de la Supercopa de 2024, Inter de Milán, en un partido que perdían 1-0, pero que con gol de Riccardo Orsolini lograron llevarlo a la tanda de penales, misma que fue fatídica para los nerazzurros, pero muy buena para los rossoblu, logrando clasificarse al duelo por el título.
¿Dónde ver la definición por el nuevo supercampeón?
- Fecha: Lunes 22 de diciembre
- Estadio: Al-Awwal Park
- Horario: 1:00 PM (tiempo del centro de México)
- Dónde ver: Fox One