Club América lanza nueva app y sitio web para transformar la experiencia de su afición

América lanzó oficialmente su nueva aplicación y página web, desarrolladas en colaboración con Sportian, la división deportiva de Globant. Con más de 45 millones de seguidores en el continente americano, el 16 veces campeón de Liga MX apuesta por una estrategia que busca ofrecer experiencias digitales comparables a las de los clubes más importantes del mundo.

Las nuevas plataformas están diseñadas para mejorar la interacción y accesibilidad de la comunidad azulcrema. Entre sus principales funciones destacan:

Boletería: acceso directo a la compra de boletos para los partidos.

acceso directo a la compra de boletos para los partidos. Datos en tiempo real: estadísticas en vivo y comparativas de cada encuentro.

estadísticas en vivo y comparativas de cada encuentro. Contenido multimedia: resúmenes, partidos archivados, entrevistas y detrás de cámaras.

resúmenes, partidos archivados, entrevistas y detrás de cámaras. Tienda oficial: conexión directa con Ameshop, la plataforma de productos oficiales del club.

América sigue ciendo por el bienestar de sus seguidores | IMAGO 7

Estas herramientas forman parte de la estrategia de fidelización del América, que en sus 108 años de historia ha construido una de las aficiones más leales del fútbol mundial.

América promete mejoras para su afición

Héctor González Iñárritu, presidente operativo del club, destacó la importancia de esta renovación digital. "Tenemos una afición increíble y buscamos constantemente fomentar el sentido de comunidad con nuestros seguidores alrededor del mundo, ya que impulsa al Club a nuevas alturas dentro y fuera de la cancha".

Asimismo, recalcó que la alianza con Globant Sportian garantiza que las plataformas “sigan estando centradas en la afición y puedan escalar de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas y las demandas de la audiencia”.

Para América, esta nueva estrategia busca mejorar la experiencia | IMAGO 7

Innovación con miras al futuro

Con la base tecnológica de Maker de Sportian, las plataformas podrán integrar servicios adicionales y adaptarse a nuevas tendencias. Además, el club planea recibir retroalimentación de la afición para personalizar aún más la experiencia digital.

Este lanzamiento representa un paso más en la transformación de las Águilas, que no solo busca brillar en la cancha, sino también consolidar su presencia en el ecosistema digital global.

América avanza en la innovación para mejorar la experiencia de sus aficionados | IMAGO 7