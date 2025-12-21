¡Contendientes! Patriots amarra Playoffs con victoria sobre Ravens

Una vez más, los Baltimore Ravens (7-8) dejaron escapar una ventaja de doble dígito en el último cuarto y complicaron seriamente su temporada. De la mano del joven Drake Maye, los New England Patriots (12-3) firmaron una remontada para imponerse 28-24, mantenerse muy cerca de conquistar la División Este y seguir en la pelea por el primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Baltimore golpeó primero. En la ofensiva inicial del partido, Derrick Henry aprovechó un bloqueo clave que le abrió un enorme hueco y se escapó 21 yardas hasta la zona de anotación, adelantando rápidamente a los Ravens.

Los Patriots intentaron responder, pero Marlon Humphrey frustró el avance al interceptar a Maye dentro de la zona de anotación cuando buscaba a Kayshon Boutte. Sin embargo, Baltimore no capitalizó la gran posición de campo, ya que el balón volvió a cambiar de manos tras una poderosa tacleada sobre Henry que provocó el fumble.

New England aprovechó el error y emparejó el marcador cuando Drake Maye conectó con Hunter Henry para su primer pase de anotación de la noche. En la siguiente serie, Andy Borregales puso en ventaja a los Patriots con un gol de campo de 45 yardas, aunque Baltimore respondió de inmediato con un intento acertado de Tyler Loop.

Para el tercer cuarto, Borregales volvió a ser efectivo, ahora desde 41 yardas, pero Zay Flowers devolvió la ventaja a los Ravens con una explosiva anotación de 18 yardas.

Ya en el último periodo, Baltimore parecía encaminarse al triunfo al ampliar la diferencia a 24-13 con una nueva anotación de Derrick Henry. No obstante, esos serían los últimos puntos de los Ravens en el encuentro.

Maye tomó nuevamente el control y comenzó la remontada. Primero lanzó un pase profundo de 37 yardas a Kyle Williams, y posteriormente Rhamondre Stevenson completó la voltereta con una carrera de 21 yardas.

Baltimore aún tuvo una oportunidad para reaccionar, pero un golpe certero de K’Lavon Chaisson provocó el balón suelto de Zay Flowers, el cual fue recuperado por los Patriots para sellar una victoria que dejó a New England fortalecido y a los Ravens sumidos en otra dolorosa derrota.

