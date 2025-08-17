Se registran actos de violencia tras el Tigres vs América

América venció a Tigres en una gran exhibición de futbol en el Estadio Universitario de Nuevo León. Pese al partido destacado de ambas instituciones, un suceso fuera del terreno de juego se llevó los reflectores para mal en El Volcán.

Al finalizar el encuentro varios aficionados Tigres se agarraron a golpes en la zona norte del estadio, aunque eso no pasó a mayores. Sin embargo, a las afueras del estadio fanáticos de ambos equipos también tuvieron una riña, cosa que rápidamente escaló en redes sociales.

La Liga MX se pronuncia

Ante tales actos de violencia, la Liga MX lanzó un comunicado en el que lamenta y condena los actos sucedidos dentro del inmueble, pero no a las afueras del mismo. El Estadio Universitario no fue ajeno a la violencia en la Jornada 5, pues en el Estadio Akron también se presentaron diversos actos fuera del futbol.

"Tras la riña presentada esta noche en el Estadio Universitario durante el partido Tigres vs América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades", se puede leer en el comunicado.

¿Qué pasará con el Estadio Universitario?

Ante los actos de violencia que se registraron en el Nuevo León, la Liga MX podría multar económicamente o con un veto al recinto de los Tigres. El Reglamento del futbol mexicano indica que en caso de una acción grave de violencia en el recinto se podría multar o vetar al estadio.

