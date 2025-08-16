¡Empate en el Infierno! Toluca y Pumas dividen unidades en la Jornada 5 del Apertura 2025

Pumas sacó el empate ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Con otro gol de Jorge Ruvalcaba, los dirigidos por Efraín Juárez lograron igualar 1-1 como visitante ante el campeón de la Liga MX. Aunque tenían ventaja en el marcador, los Felinos no lograron mantener el resultado y tras cinco jornadas apenas suman cinco puntos de 15 posibles.

Ya en el partido, la primera jugada en ataque de peligro fue para los Rojos. En un mano a mano, Helinho remató de zurda, sin embargo, Keylor Navas achicó de manera correcta y con el pie desvió el remate del delantero brasileño. Tras esto, Pumas tomó el control del juego y unos instantes después se puso en ventaja en el marcador.

El primero | IMAGO7|

En una gran jugada colectiva, Pablo Bennevendo se apoyó con Guillermo Martínez, quien con inteligencia abrió la jugada con Rubén Duarte en la banda izquierda. El defensor español, quien estaba sin marca, de inmediato mandó un centro raso hacia Jorge Ruvalcaba, quien controló y remató con su pierna derecha, para poner el 0-1 en el marcador y anotar su tercer gol en este AP25.

Luego del tanto, el equipo visitante controlaba el balón y seguía en busca de ampliar su ventaja. Incluso, a segundos de que acabara el primer tiempo, luego de otra gran centro raso de Duarte, Pumas estuvo cerca del 0-2, pero ni Pablo Bennevendo ni Alfonso Monroy lograron empujar el balón hacia la portería. De igual forma, antes del descanso, José Luis Caicedo salió lesionado tras molestias que arrastraba desde antes del juego.

El empate | IMAGO7|

Ya en la segunda mitad, la primera jugada de peligro fue para los dirigidos por Efraín Juárez, pues nuevamente Duarte centró y en el área chica remató 'Memote', pero el arquero rival logró tapar el intento. Tras esta atajada, Toluca tomó la iniciativa, tomó el control del juego con la posición de la esférica y tras algunas aproximaciones, finalmente cayó el empate en la pizarra.

Al 66’, una gran jugada colectiva terminó en gol para el Toluca. Ricardo Angulo comenzó la acción tras descargar el balón con Helinho, quien a pesar de su control deficiente logró apoyarse con Paulinho y el portugués de primera intención tocó para Angulo, quien al llegar en carrera quedó mano a mano ante Keylor Navas y con un remate de zurda venció al portero tico y así anotó el 1-1.

Toluca | IMAGO7|

Tras este gol, Efraín Juárez modificó con la salida de Jorge Ruvalcaba para darle ingreso a Piero Quispe y tratar de atacar por los carriles interiores. Sin embargo, los comandados por Antonio Mohamed no cedieron y aunque no tuvieron claridad en ataque, tampoco permitieron jugadas de peligro en contra y así repartieron puntos.

Tras este empate, Toluca llegó a 10 puntos tras cinco jornadas, mientras que Pumas alcanzó las cinco unidades de 15 posibles. Para la próxima jornada, los Diablos visitarán a Cruz Azul, aunque previamente jugarán ante Orlando City en los 4tos de Final de la Leagues Cup. Por otro lado, el Club Universidad Nacional recibirá al Puebla en el que posiblemente será el debut de Aaron Ramsey.

