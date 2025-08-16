¿Y el líder? Xolos derrota a Pachuca en una actuación histórica

No hay mal que dure 100 años y Xolos logró un resultado histórico en el Estadio Hidalgo. El conjunto de Sebastián Abreu terminó con el invicto de Pachuca en el Apertura 2025, pero lo más importante, Tijuana ganó por primera vez en territorio hidalguense, tras 16 partidos en dicho recinto.

Pachuca inició con grandes sensaciones el encuentro con su presión alta, pues los de Lozano estuvieron cerca de abrir el marcador al 2’. Un error en la salida de Tijuana le dejó un gol en bandeja de plata a Elias Montiel, sin embargo, el jugador mexicano mandó un tiro desviado cerca del palo.

Tras esa jugada la impresión se hizo presente en los dos equipos, pues ninguno fue capaz de hacer una serie de pases. Otro error, pero ahora por parte de los hidalguenses, estuvo cerca de entrar, pero Kevin Castañeda no aprovechó el regalo de Carlos Moreno.

El gol de Mora | IMAGO7|

Al minuto 35’, Gilberto Mora sacó un remate de la chistera y terminó por romper el cero en el Estadio Hidalgo. 'El Joven Maravilla' recibió un balón pasado y después de fildear bien el balón, remató de cabeza y dejó atónito al arquero de los Tuzos. Aquel tanto fue el primero de Mora en el Apertura 2025.

Lo peor para Pachuca llegó antes del descanso, pues ahora otro error de Moreno terminó por afectar a los de la Bella Airosa. Kevin Castañeda anotó de tiro libre con la complicidad del arquero, ya que no tuvo una reacción y terminó por ver cómo el balón se incrustó en su red. Tras esa jugada, los Tuzos no pudieron reaccionar y se fueron al descanso con una desventaja 0-2.

Ganó Xolos | IMAGO7|

Uno menos y como perros

El complemento fue dramático para la jauría, pues la tragedia los alcanzó cerca del minuto 60. Pachuca salió con todo y generó opciones de peligro, pero sin mucha claridad por parte de Jhonder Cádiz.

Sin embargo, una dura entrada a Elias Montiel terminó por ser sancionada como tarjeta roja a Domingo Blanco. Con un hombre menos, los Tuzos atacaron con todo, pero Xolos decidió jugar con el reloj.

Sin embargo, los últimos 10 minutos se convirtieron de ida y vuelta, con el primer acercamiento por parte de Xolos. Una jugada rota en medio campo terminó por ser un gran pase hacia Jesús Vega, quien remató cruzado y reventó la horquilla. Durante el lamento de Tijuana, Pachuca se acercó y con una jugada de carambola el balón terminó en las manos de 'Toño' Rodríguez.

Pachuca no pudo | IMAGO7|

Al minuto 88, el VAR intervino con una posible mano en el área de Tijuana, sin embargo, la jugada no prosperó. Por todas las intervenciones y el tiempo que Xolos hizo tiempo, el árbitro decidió agregar 14 minutos, lo que provocó la molestia de Sebastián Abreu.

Sin embargo, pese a toda la cantidad de minutos que se sumaron, Pachuca no logró meterse nunca en el partido. Xolos continuó con su gran parado táctico y aunque Alemao reventó el travesaño y Berlanga hizo lo propio, el marcador no se movió más y Xolos ganó tres puntos de oro.

