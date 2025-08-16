¡Súper Toro! Cruz Azul gana de manera agónica a Santos con gol Gabriel Fernández

Gabriel Fernández no necesitó tiempo para volver a marcar diferencia. En su regreso con el primer equipo, el delantero uruguayo respondió con creces y se vistió de héroe al anotar el gol de la victoria para Cruz Azul.
La Máquina venció 3-2 a los de la Comarca este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada del Apertura 2025.
Los cementeros se adelantaron temprano en el marcador gracias a una gran combinación entre José Paradela y Charly Rodríguez, quien definió con un golazo al minuto 16 para poner el 1-0. Sin embargo, Santos respondió con contundencia: al 32’, el chileno Bruno Barticciotto aprovechó una asistencia de José Abella para empatar el encuentro.
Pero Cruz Azul no bajó los brazos. Apenas cinco minutos después, Ignacio Rivero, capitán celeste, firmó el 2-1 con un potente disparo tras una asistencia de Gonzalo Piovi. El partido parecía inclinarse a favor de los locales, sobre todo tras la expulsión de Ramiro Sordo al minuto 38, quien fue sancionado con roja directa luego de una revisión en el VAR por una entrada fuerte sobre el propio Rivero.
Pese a jugar con un hombre menos, Santos no se dio por vencido y encontró el empate en la segunda mitad. El colombiano Cristian Dájome marcó el 2-2 parcial, reviviendo a los laguneros en el Olímpico.
El cierre del encuentro fue de alta tensión para Cruz Azul, que generó múltiples ocasiones de gol. Sin embargo, entre desvíos defensivos, atajadas de Carlos Acevedo y hasta disparos al travesaño, el tercer tanto nunca llegó hasta el 80.
Para el minuto 80, Gabriel Fernández volvió a tener minutos con el primer equipo, e hizo el gol del triunfo a los Celestes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS CAE EN SU VISITA ANTE BRAVOS DE JUÁREZ E HILA DOS JUEGOS CONSECUTIVOS SIN VICTORIA