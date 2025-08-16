Chivas cae en casa ante Bravos de Juárez e hila dos juegos consecutivos sin victoria

No aparecen las Chivas de Milito. Después de una pretemporada de ensueño, Guadalajara no puede regresar a la realidad en la Liga MX, después de que esta tarde cayeron 0 a 2 ante Bravos de Juárez, hilando su segundo partido consecutivo sin victoria.

El equipo dirigido por Gabriel Milito sigue cometiendo los mismos pecados, después de que suman su cuarto partido consecutivo cometiendo infracciones de penal, mismas que se han visto reflejadas en el encuentro.

Cerca del final de la primera mitad, llegó el tanto que colocó a Juárez al frente en el marcador, después de que Bryan González no permitió el remate de Homer Martínez al propinarle una zancadilla.

Tras revisar la jugada en el VAR se sancionó la pena máxima para Juárez, misma que convirtió Óscar Estupiñán para colocar el 0 a 1 en el marcador.

Abucheos

Previo al descanso comenzaron los abucheos y el descontento de la afición de Chivas, por lo que al final del primer tiempo llegaron los abucheos rumbo al vestidor, después de que los seguidores Rojiblancos no creían lo que sucedía en el terreno de juego.

Ya en la parte complementaria, el conjunto de Bravos nuevamente se hizo presente en el marcador, después de que Jairo Torres realizó una gran jugada individual y tras eliminar la marca rival, sacó un disparo cruzado para colocar el 0 a 2 en el marcador, silenciando el Estadio Akron.

Gol de la honra

Cuando el encuentro parecía terminar para el Guadalajara sin anotaciones, apareció Santiago Sandoval, para igualar el marcador. Tras un centro de Cade Cowell por el costado izquierdo, el hijo del “negrito” Sandoval remató de cabeza y tras el rechace volvió a rematar para cerrar el marcador con el 1 a 2 final.

