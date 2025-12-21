OFICIAL: América ficha portero ante la inminente ausencia de Malagón

OFICIAL: América ficha portero ante la inminente ausencia de Malagón
América firma nuevo portero | IMAGO7
El Club América continúa moviendo sus piezas en el mercado de transferencias para fortalecer su estructura deportiva. En esta ocasión, las Águilas han concretado la llegada del guardameta mexicano Max Serrano, quien se incorpora a la institución azulcrema procedente de Toluca.

América firma a juvenil arquero | 

A sus 19 años, Serrano llega con el objetivo principal de integrarse a las categorías de formación del club. El arquero cuenta con un recorrido que incluye su paso por Cimarrones de Sonora antes de militar durante año y medio en las filas del Toluca. Su incorporación responde a la estrategia de la directiva de captar talento joven con proyección a mediano plazo.

América alista la ausencia de Malagón

El fichaje de Serrano no es un movimiento aislado, sino que forma parte de una planificación estratégica ante el complejo calendario del 2026. Con la Copa del Mundo en el horizonte, el América sufrirá una baja sensible en su columna vertebral.

Luis Ángel Malagón se ausentará de la Liguilla del Clausura 2026 debido a que deberá reportar de manera anticipada con la Selección Mexicana, por lo que Rodolfo Cota perfila como el encargado de defender el arco americanista durante la fase definitiva del torneo.

Ya entrena con el primer equipo | 

¿Una oportunidad en el banquillo?

La llegada de Max Serrano ofrece una variante adicional en el cuerpo de porteros. Si bien su proceso inicia en las inferiores, el cuerpo técnico contempla que, dependiendo de su rendimiento y adaptación, el joven guardameta podría pelear por un lugar como opción en el banquillo del primer equipo durante la ausencia de Malagón pues no hay un claro tercer arquero en Coapa.

Con este movimiento, el América busca blindar una posición crítica y asegurar que la transición durante el periodo mundialista sea lo más estable posible para las aspiraciones del club.

Deja Toluca para firmar con América | 

