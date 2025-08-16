Gabriel Milito presenta el once de Chivas vs Juárez; dos cambios con respecto al juego ante Santos

El futbol de Chivas está de regreso en Jalisco. La amarga derrota que sufrió el equipo de Gabriel Milito ante Santos dejó una gran herida en los aficionados, por lo que el entrenador argentino decidió mover su once inicial para enfrentar a Juárez.

El cuadro Rojiblanco saldrá a la cancha con un par de cambios con respecto al último partido. Los dos cambios que presentó Milito son en la parte baja y en la zona alta; ya que ni Gilberto Sepúlveda y Efraín Álvarez figuran en el once inicial.

Sepúlveda | MEXSPORT|

Por su parte, Alan Mozo y Erick Gutiérrez fueron los elegidos para suplir a los anteriores mencionados. El lateral será de gran ayuda en el ataque y la dinámica de Chivas; mientras que 'Guti' le otorgará un mejor manejo en el medio campo.

La alineación de Chivas

1 Rangel

2 Mozo

23 Aguirre

17 Romo

21 Castillo

5 B. González

19 Campillo

15 Gutiérrez

37 Ledezma

25 Alvarado

34 A. González

El once | @Chivas|

Romo en parte baja

Con la ausencia del 'Tiba', Gabriel Milito decidió bajar a Luis Romo, por lo que hoy el jugador será libero. El conjunto de Chivas saldrá a la cancha con un 3-4-3, con Romo comandando la parte baja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'CONE' BRIZUELA REAPARECE CON TREMENDO GOL CON LAS CHIVAS SUB 21