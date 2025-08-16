¡Calienta el partido! Toluca lanza mensaje a Pumas con Alexis Vega como protagonista

Toluca ha demostrado que no sufre de la llamada 'campeonitis' y ha sido de los mejores clubes de la Liga MX en el Apertura 2025. Los dirigidos por Antonio Mohamed se encuentran en el tercer lugar general; además de conseguir su pase a Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Por su parte, Pumas ha tenido un torneo amargo, pues la falta de contundencia de cara al arco ha puesto en predicamentos a los Universitarios. Efraín Juárez y los suyos no han podido salir adelante, por lo que al momento se encuentran en la media tabla.

Estos dos equipos se verán las caras en unas horas, la mala fortuna para los auriazules, es que están en el Infierno. En el marco del partido, por medio de sus redes sociales, los Diablos le mandaron un mensaje a los Pumas, con Alexis Vega como protagonista de tal recado.

"El Infierno nos forja diferente", publicó el conjunto escarlata, acompañado de una foto de Vega con la leyenda: "Re hecho en Toluca". Dicho mensaje es una clara alusión a Jaime Lozano y César Huerta, quienes portaron una camiseta con un contenido similar hace unos años.

Realidades distintas

Mientras Toluca cuenta con un estilo de juego definido, Pumas sigue sin encontrarlo. Juárez y compañía han dejado puntos en el camino en partidos en los que claramente han sido superiores, por lo que los detractores ya se han hecho presentes.

