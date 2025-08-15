Atlético San Luis se impone al Puebla con doblete de Joao Pedro en inicio de la J5

Atlético San Luis selló su segunda victoria del torneo luego de imponerse al Puebla con doblete de Joao Pedro en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2025, el conjunto potosino se llevó las tres unidades ante una ‘Franja’ inoperante.

Con un primer tiempo de poco y nada por ambos equipos llegaría una jugada desafortunada para Jesús Rodríguez que terminaría derribando en el área Yan Phillipe Oliveira que haría efectivo desde los once pasos Joao Pedro.

Atlético San Luis vence a Puebla l IMAGO7

Con la ventaja mínima se terminarían los primeros 45 minutos y añadido. Para la segunda parte, el conjunto potosino seguiría presionando y al 48’ Joao Pedro avisaría nuevamente sobre arco; sin embargo, Julio González quien entraría para la parte complementaria por la ‘Araña’ salvaría.

Sería hasta el 69’ cuando Joao Pedro haría efectivo su segundo gol de la noche con una definición sobre los linderos del área chica para liquidar el marcador en La Angelópolis.

Joao Pedro l IMAGO7

Atlético San Luis suma su segunda victoria

Atlético de San Luis se adjudicó su segunda victoria en el Apertura 2025, ambas en calidad de visitante, ante León y Puebla. Cabe mencionar que en ambos partidos Joao Pedro fue el héroe.

Próximos partidos

Ahora el conjunto potosino se medirá de visita al Querétaro en la Jornada 6. Por su parte, ‘La Franja’ tendrá su salida a la Ciudad de México para enfrentarse a los Pumas de Efraín Juárez.

Liga MX l IMAGO7

