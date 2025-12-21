Lewis Hamilton disfruta de sus vacaciones junto a Michael Jordan

Lewis Hamilton volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo fue captado disfrutando de sus vacaciones en Nueva York en compañía del actor Michael B. Jordan, una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados al deporte y al cine.

La fotografía, compartida en redes sociales, muestra a Hamilton y Jordan posando con estilo en un ambiente nocturno, reflejando una combinación de elegancia, fama y relajación. El momento confirma la estrecha relación del piloto británico con figuras del entretenimiento y su constante presencia en los círculos culturales más influyentes.

Hamilton ha terminado su temporada | AP

Lewis Hamilton disfruta Nueva York lejos de las pistas de la F1

Tras una intensa temporada en la Fórmula 1, Lewis Hamilton aprovechó el receso para recorrer Nueva York, una de sus ciudades favoritas. El piloto de Mercedes ha sido visto en eventos de moda, restaurantes exclusivos y reuniones privadas, consolidando su imagen como un referente fuera del automovilismo.

Durante esta escapada, Hamilton se mostró relajado y sonriente, dejando claro que el descanso también forma parte de su preparación. Sus apariciones públicas suelen generar conversación, especialmente cuando se le ve acompañado de personalidades de alto perfil como Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan junto a Hamilton | IG: @lewishamilton

El británico ha expresado en diversas ocasiones su interés por el cine, la música y la moda, áreas en las que ha construido vínculos sólidos con artistas, actores y diseñadores reconocidos a nivel mundial.

El encuentro con Michael B. Jordan que encendió las redes

Michael B. Jordan, uno de los actores más populares de Hollywood, compartió un momento con Hamilton que no pasó desapercibido. El protagonista de sagas como Creed y Black Panther mantiene una relación cercana con figuras del deporte, y este encuentro reforzó esa conexión entre dos mundos distintos pero complementarios.

La imagen fue interpretada como una muestra del estilo de vida que ambos comparten: éxito, disciplina y presencia global. En redes sociales, los comentarios destacaron la química entre ambos y el impacto mediático que genera cualquier aparición conjunta.

El regreso de Hamilton será hasta 2026 | AP

Mientras Hamilton se prepara para encarar nuevos retos dentro y fuera de la Fórmula 1, su paso por Nueva York y su convivencia con figuras como Michael B. Jordan confirman que su figura trasciende las pistas, consolidándolo como un ícono cultural del deporte moderno.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.