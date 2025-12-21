Invitados especiales en la NBA: Peso Pluma y Kenia OS en primera fila

La NBA contó este fin de semana con la presencia de dos de las figuras más conocidas de la música en México. En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Peso Pluma y Kenia OS se robaron reflectores al aparecer como invitados especiales en primera fila durante el partido entre Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers, una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las dos figuras mexicanas disfrutaron del espectáculo desde la duela, sumándose a una lista de invitados especiales latinos. Su presencia no pasó desapercibida ni para los aficionados ni para las transmisiones, que captaron varios momentos del cantante y la influencer siguiendo de cerca cada jugada.

Bill Gates también estuvo presente | AP

Estrellas mexicanas en la duela de la NBA

El cantante de corridos tumbados y la creadora de contenido asistieron a la casa de los Clippers, donde se mostraron relajados, sonrientes y completamente inmersos en el ambiente del partido. Vestidos de manera completamente casual, los artistas solamente llamaron la atención de las cámaras por estar presentes en el Intuit Dome.

La NBA se ha convertido en un escenario recurrente para figuras mexicanas. En años recientes, celebridades como Bad Bunny, Eiza González, Saúl “Canelo” Álvarez, han sido captados en partidos importantes, consolidando a la liga como un punto de encuentro entre el deporte y el espectáculo latino.

La pareja mexicana en el Intuit Dome | Captura de X

Este tipo de apariciones refuerzan la estrategia de la NBA para expandir su impacto internacional, especialmente en México, uno de sus mercados más sólidos fuera de Estados Unidos. La presencia de Peso Pluma y Kenia OS confirma que el basquetbol también es una plataforma cultural de alto alcance.

Clippers vencen a Lakers en una noche llena de reflectores

En lo deportivo, Los Angeles Clippers derrotaron 103-88 a los Lakers, dominando el encuentro desde el primer cuarto y manteniendo el control a lo largo del partido. El equipo local fue consistente en ambos lados de la cancha y nunca permitió una reacción real de su rival.

Kawhi Leonard fue la figura del encuentro con 32 puntos, 12 rebotes y una actuación completa que marcó la diferencia. También destacaron James Harden, con 21 puntos y 10 asistencias, y John Collins, quien aportó presencia en la pintura y eficiencia ofensiva.

Clippers se llevó la victoria | AP

Aunque ganaron, los Clippers siguen siendo el lugar 13 de la Conferencia Oeste de la NBa, mientras que los Lakers se mantienen como el curto peldaño.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.