"Es otaku": Chivas se burla de Armando ‘Hormiga’ González durante la pretemporada

Un par de semanas después de quedar eliminado ante Cruz Azul en la Liguilla pasada, Chivas retomó actividades y ya está afinando detalles para el Clausura 2026. Como parte de la pretemporada, el plantel rojiblanco viajó a Isla Navidad, Colima, donde realiza trabajo físico en playa y gimnasio, además de compartir parte de su día a día a través de redes sociales oficiales.

González en partido con Chivas | IMAGO 7

El club también vive un proceso de renovación en su plantilla. Futbolistas como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Isaac ‘Cone’ Brizuela dejaron la institución, mientras que nuevos nombres regresaron o se integraron al proyecto, entre ellos Ricardo Marín y Brian Gutiérrez. En medio de estos cambios, una publicación en Instagram llamó la atención por un intercambio que derivó en comentarios irónicos hacia Armando ‘Hormiga’ González.

¿Cómo empezó la burla contra 'Hormiga' González?

En su cuenta oficial de Instagram, Chivas difundió imágenes del entrenamiento, con postales de jugadores corriendo, realizando ejercicios físicos y, al final de la sesión, nadando en el mar para recuperación. Incluso aparece una imagen de Ángel Sepúlveda, el más reciente fichaje del Rebaño para el próximo torneo.

'Hormiga' en festejo haciendo la seña de 'Expansión de dominio' de Satoru Gojo | IMAGO 7

Por ello, llamó la atención de González no salió en ninguna de las fotos de la galería. Ante esto, apareció una aficionada dentro del encuadre, lo que dio pie a la interacción en la sección de comentarios. "Y la hormiga? Necesito verlo mojado", comentario que se prestó al doble sentido, pero que el community manager del club respondió con ingenio.

“Es otaku, no se mete al agua”. La frase se mantuvo visible y rápidamente generó respuestas de otros usuarios, quienes siguieron el tono humorístico del comentario inicial. Entre las réplicas que aparecieron se leyeron expresiones como “las hormigas no nadan”, “alguien se despertó cachonda” y “te vas a quedar con las ganas, porque no está”. Las respuestas se multiplicaron y el posteo se convirtió en uno de los más comentados.

Armando González en festejo de gol | IMAGO 7

Pretemporada y agenda rumbo al Clausura 2026

Más allá del intercambio en redes, Chivas continúa con su preparación de cara al siguiente torneo. El cuerpo técnico mantiene sesiones de alta carga física y trabajos específicos con balón, aprovechando el entorno de playa para fortalecer resistencia y coordinación.

El club informó que el próximo sábado 28 de diciembre disputará su primer partido amistoso de la pretemporada, el cual se llevará a cabo en Irapuato. A través de sus canales oficiales, Chivas invitó a la afición del Bajío a asistir al encuentro, que marcará el inicio formal de su agenda de preparación rumbo al Clausura 2026.

El intercambio no pasó desapercibido en redes | CAPTURA

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.