¡Isaac Brizuela rompe el silencio! El Conejito manda emotivo mensaje a Chivas

Isaac Brizuela anunció oficialmente su salida de Chivas, cerrando un ciclo de 11 años que dejó una huella importante tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal. El futbolista se despidió del club a través de un mensaje cargado de emociones, en el que destacó el significado que tuvo la institución a lo largo de su carrera.

Chivas vs América | MEXSPORT

¿Qué dijo el Conejo Brizuela sobre Chivas?

El Conejo señaló que el Guadalajara fue mucho más que un equipo, describiéndolo como un hogar, su escuela y una fuente constante de orgullo. Vestir la camiseta rojiblanca, aseguró, siempre fue un honor y una gran responsabilidad.

"Llegué a esta institución el 17 de diciembre de 2014 sin saber que estaba por comenzar una de las etapas más importantes de mi vida. Hoy, después de 11 años, despedirme de lo que fue mi casa y mi orgullo como jugador no es sencillo", expresó Brizuela.

Chivas | MEXSPORT

Tocó la cima con el Rebaño

Durante su mensaje, el atacante recordó tanto los momentos de gloria como las etapas complicadas que vivió con el Rebaño Sagrado. Entre ellas, mencionó la lesión que le impidió disputar la final del Clausura 2017, así como el último año, en el que su participación en el campo fue limitada.

“He vivido experiencias inolvidables y cada logro fue resultado del esfuerzo y la pasión que caracterizan a este club. También enfrenté los momentos más duros del fútbol, pero incluso entonces, Chivas me enseñó valores como la fe, la disciplina y el compromiso colectivo”, destacó.

Brizuela y González | MEXSPORT

En memoria de Jorge Vergara

Brizuela también dedicó palabras de agradecimiento a Jorge Vergara (QEPD), quien le abrió las puertas del club, y a Amaury Vergara por el respaldo y la confianza durante su estancia. Asimismo, reconoció el apoyo de la directiva, compañeros de equipo y todas las personas que formaron parte de su camino en la institución.

Finalmente, el futbolista extendió su gratitud al cuerpo técnico, personal médico, staff y trabajadores de Verde Valle y el Estadio Akron, resaltando la importancia de cada uno en su trayectoria y dando por concluida una etapa significativa en la historia reciente de Chivas.