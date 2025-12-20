¿Desprecia al América? Carlos Hermosillo 'apuesta' por Chivas para el Clausura 2026

A pocas semanas de que ruede el balón en el torneo Clausura 2026, la polémica ha encendido los micrófonos de la prensa deportiva. Carlos Hermosillo, histórico goleador y analista de La Última Palabra, lanzó un pronóstico contundente: el Club Deportivo Guadalajara tendrá un mejor desempeño que el Club América debido al impacto del Mundial.

La razón principal de esta predicción no reside únicamente en lo futbolístico, sino en la logística de la Selección Mexicana. Cabe recordar que los seleccionados nacionales deberán reportar de manera anticipada con el "Tri", lo que provocará que aquellos equipos con más convocados pierdan a sus figuras clave durante la fase más crítica del torneo: la Liguilla.

El "vaciado" del nido azulcrema

Para Hermosillo, el éxito del América en los últimos torneos se convertirá en su mayor debilidad para este semestre. La plantilla de André Jardine podría ser la base del equipo de Javier Aguirre, y esa fuga de talento será difícil de compensar.

"Por tanto seleccionado que tiene América, yo creo que Chivas va a tener mejor temporada", afirmó el exdelantero.

Jugadores del América en riesgo de causar baja por el Mundial:

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes

Erick Sánchez

Kevin Álvarez

Álvaro Fidalgo (ante una posible convocatoria de último minuto)

Estabilidad en Verde Valle

Contrario al panorama en Coapa, el Rebaño Sagrado gozaría de una ventaja competitiva al mantener a casi la totalidad de su once titular durante la fiesta grande. La baja de jugadores en Chivas será mínima, permitiéndole a su director técnico trabajar con un plantel completo y sin parches de emergencia.

"Chivas mantuvo un plantel y de ahí nada más se van dos: 'Tala' Rangel y 'Piojo' Alvarado", señaló Hermosillo,

También señaló un posible llamado para la Hormiga González, sin embargo, ve complicado que la joya de Chivas llegue a la Copa del Mundo.

Un torneo marcado por la Copa del Mundo

El Clausura 2026 será un certamen atípico. La necesidad de la Selección Mexicana por concentrar a sus elementos para la justa mundialista obligará a los clubes "grandes" a demostrar la profundidad de sus bancas. Según el análisis de Hermosillo, Chivas tiene hoy la mesa puesta para aprovechar el debilitamiento de su acérrimo rival y reclamar el protagonismo en el futbol mexicano.