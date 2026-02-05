Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX

El sueño de la afición cementera de tener un hogar propio está cada vez más cerca de materializarse. Tras años de incertidumbre y mudanzas, la directiva de Cruz Azul y el Gobierno de la Ciudad de México han estrechado lazos para definir el terreno donde se levantará la nueva catedral de La Máquina.

Cruz Azul | IMAGO7

Este miércoles, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, sostuvo una reunión clave con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El eje central del encuentro fue aterrizar el proyecto del estadio.

El eje central de la reunión entre los directivos de La Máquina y el gobierno de la Ciudad de México fue afinar detalles para el nuevo estadio de Cruz Azul y la ubicación del proyecto, que tantos problemas ha generado a la institución celeste, parece que se acerca a tener una solución.

Víctor Velázquez junto con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX | X: @Victor_VelRan

¿DÓNDE ESTARÁ EL NUEVO ESTADIO DE CRUZ AZUL?

De acuerdo con información revelada por el periodista Rene Tovar, la mesa de negociaciones ha reducido las posibilidades a tres zonas estratégicas dentro de la capital, por lo que toda apunta que el nuevo estadio de Cruz Azul:

Deportivo Hermanos Galeana (Alcaldía Gustavo A. Madero)

Parque Cuitláhuac (Alcaldía Iztapalapa)

Zona la Refinería (Alcaldía Azcapotzalco)

Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

¿CUÁNDO SERÁ EL ANUNCIO OFICIAL?

Si bien el club no ha emitido un comunicado con una fecha específica, el optimismo es palpable. Tanto el Ingeniero Velázquez como la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, coincidieron en que pronto darán buenas noticias a la afición celeste.

Tuvimos una reunión muy fructífera con la @CruzAzulSCL.



Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/jSOvGGRVKM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026