Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX

ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Nuevo estadio de Cruz Azul tiene posibles ubicaciones | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:49 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina reduce sus opciones y ya tienen tres posibles localizaciones para el proyecto de su nueva casa

El sueño de la afición cementera de tener un hogar propio está cada vez más cerca de materializarse. Tras años de incertidumbre y mudanzas, la directiva de Cruz Azul y el Gobierno de la Ciudad de México han estrechado lazos para definir el terreno donde se levantará la nueva catedral de La Máquina.

Cruz Azul | IMAGO7

Este miércoles, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, sostuvo una reunión clave con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El eje central del encuentro fue aterrizar el proyecto del estadio.

El eje central de la reunión entre los directivos de La Máquina y el gobierno de la Ciudad de México fue afinar detalles para el nuevo estadio de Cruz Azul y la ubicación del proyecto, que tantos problemas ha generado a la institución celeste, parece que se acerca a tener una solución.

Víctor Velázquez junto con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX | X: @Victor_VelRan

¿DÓNDE ESTARÁ EL NUEVO ESTADIO DE CRUZ AZUL?

De acuerdo con información revelada por el periodista Rene Tovar, la mesa de negociaciones ha reducido las posibilidades a tres zonas estratégicas dentro de la capital, por lo que toda apunta que el nuevo estadio de Cruz Azul:

  • Deportivo Hermanos Galeana (Alcaldía Gustavo A. Madero)

  • Parque Cuitláhuac (Alcaldía Iztapalapa)

  • Zona la Refinería (Alcaldía Azcapotzalco)

Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

¿CUÁNDO SERÁ EL ANUNCIO OFICIAL?

Si bien el club no ha emitido un comunicado con una fecha específica, el optimismo es palpable. Tanto el Ingeniero Velázquez como la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, coincidieron en que pronto darán buenas noticias a la afición celeste.

Esta apertura gubernamental marca un punto de inflexión para el proyecto. Se anticipa que en las próximas semanas se brinde una actualización definitiva que confirme cuál de estas tres sedes albergará el nuevo proyecto arquitectónico de Cruz Azul.

Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS