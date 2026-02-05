N'Golo Kanté se une finalmente al Fenerbahce tras retraso en su transferencia

Fenerbahce completó el fichaje del campeón mundial francés N’Golo Kanté después de que su llegada al club turco se retrasara por problemas administrativos.

Los términos del acuerdo no fueron divulgados. El presidente de Fenerbahce, Sadettin Saran, agradeció el miércoles al presidente turco Recep Tayyip Erdogan "por el apoyo significativo que brindó para asegurar la conclusión positiva de este proceso".

N´Golo Kante con la Selección de Francia I AP

Kanté llega procedente de Al Ittihad

El acuerdo parecía prácticamente muerto el martes cuando Fenerbahce culpó a Al Ittihad de hacer colapsar la transferencia. Fenerbahce dijo que el acuerdo no pudo concretarse inicialmente debido a errores administrativos por parte del club saudí.

Sin embargo, Al Ittihad más tarde publicó un mensaje de despedida en X, diciendo que acordó "vender el período restante" del contrato del mediocampista.

Kanté logró dejar al Al Ittihad | X @ittihad_en

Kanté, de 34 años, quien se unió a Al-Ittihad en 2023, recientemente regresó al equipo nacional de Francia y sumó su aparición número 65 con Les Bleus en noviembre en una victoria 4-0 contra Ucrania. Kanté se consagró en la Copa del Mundo con Francia en 2018.

Fenerbahce busca su primer título de liga turca en 12 años. En la ventana de transferencias también reclutó al volante Matteo Guendouzi, otro internacional francés que espera ganarse un puesto en la selección para el Mundial que se disputará este verano boreal.