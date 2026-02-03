Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor

Este lunes, después de dos semanas sin aparecer en las convocatorias de su equipo, Edson Álvarez regresó a la actividad con el Fenerbahce en la Liga de Turquía.

El mediocampista mexicano fue titular en el partido de su equipo frente al Kocaelispor, al final del primer tiempo, Edson tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su remate salió a las manos del arquero.

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce

El mexicano vio una tarjeta amarilla, por lo que se perderá el siguiente juego, Edson jugó 60 minutos y se retiró del campo con su equipo arriba.

Con esta victoria, el Fenerbahce se acerca al Galatasaray, equipo líder de la competencia con 49 puntos, al ver tarjeta amarilla en este partido, Edson se perderá el siguiente partido, donde el Fenerbahce jugará contra Gençlerbirliği.

A pesar de la amarilla, Edson podría tener actividad el próximo jueves, cuando el Fenerbahce juegue contra Erzurumspor en la Copa de Turquía.

Con Edson recuperado, Javier Aguirre podría contra el mediocampista canterano de América para los juegos de la Fecha FIFA del próximo mes de marzo.

Fenerbahce jugará contra el Nottingham Forest en los Playoffs de la UEFA Europa League, el equipo de Edson Álvarez tendrá el primer encuentro en Turquía y cerrarán la llave en Inglaterra.