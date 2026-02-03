WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?

Con Royal Rumble 2026 terminado, WWE ya pone la mira en lo que sigue para su programación con un objetivo fijo: WrestleMania 42; es solamente un evento previo al magno evento.

Contrario a lo que sucedió en la Batalla Real, los siguientes PLEs sí se llevarán a cabo en territorio norteamericano, teniendo como última parada Las Vegas, Nevada para el evento más importante.

Penta ejecutando una patada sobre Logan Paul | wwe.com

¿Cuál será el siguiente PLE?

Como ha sido una costumbre a lo largo de la historia, después de Royal Rumble se tiene que llevar a cabo Elimination Chamber, ya que una de las oportunidades titulares ha sido entregada para los ganadores de las Batallas Reales, pero la segunda tiene que salir de las Cámaras de Eliminación.

El formato, a menos que WWE decida cambiarlo, tendrá a seis hombres y a seis mujeres en dos combates para sacar a otros dos retadores por los campeonatos mundiales de cualquiera de las marcas, pero cuándo se llevará a cabo este evento tomando en cuenta que solo se tiene ese show y WrestleMania es hasta abril.

En Elimination Chamber 2025 el ganador fue John Cena | wwe.com

La cita para Elimination Chamber 2026 ya ha sido programada, pues tendrá como fecha el próximo sábado 28 de febrero en Chicago, hometown de CM Punk, quien podría llegar como campeón al evento para conocer a quien podría enfrentarlo en abril en Las Vegas.

¿Qué sucedió en la pasada Cámara de la Eliminación?

Tras la victoria de Jey Uso y Charlotte Flair en los Royal Rumble de 2025, dos oportunidades titulares más debían ser entregadas, dando paso a los combates femenino y masculino para que llegaran al 'Evento Más Importante del Año'.

Randy Orton aplicando un RKO sobre Je'von Evans | wwe.com

En la lucha de los hombres, John Cena resultó el vencedor por encima de otros nombres como Damian Priest, Logan Paul, CM Punk, Drew McIntyre y Seth Rollins; después de dicha victoria, el ahora exluchador hizo su tan esperado turn heel y comenzó una nueva etapa en lo que fue su año de retiro.