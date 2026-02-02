¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble

El Royal Rumble 2026 ha dejado secuelas en varios frentes, comenzando por los ganadores, pues Roman Reigns y Liv Morgan ahora tienen asegurados sus lugares en luchas titulares dentro de WrestleMania; sin embargo, para todas las historias de los shows semanales ha quedado mucho por decir.

Al principio de la Batalla Real Masculina se dio uno de los momentos más extraños de la noche en Arabia Saudita, dejando fuera a uno de los favoritos de la gente y generando una duda grande con respecto a una nueva presencia en el elenco.

Bron Breakker ingresó a la lucha como el segundo en el orden | wwe.com

¿Qué sucedió en el Rumble?

Bron Breakker fue el segundo luchador en ingresar al Royal Rumble Masculino; sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al ring, un misterioso hombre completamente cubierto de la cabeza atacó al 'Perrote' para después meterlo a la fuerza, inmediatamente siendo eliminado por Oba Femi.

Toda la arena en Arabia Saudita mostró incredulidad, pues algo similar ya se había vivido en Survivor Series, cuando Austin Theory hizo su aparición de la misma forma para atacar a CM Punk, pero esto sería todo lo contrario, ya que a quien atacaron es parte de The Vision, y aunque algunos fanáticos ya han mencionado que podría tratarse de Seth Rollins, algunos otros ya han mostrado sus teorías en redes sociales.

BRON BREAKKER IS ELIMINATED BY OBA FEMI SECONDS AFTER ENTERING THE RING AT THE ROYAL RUMBLE AFTER BEING ATTACKED BY A MASKED MAN!!!



WHAT JUST HAPPENED 😱 #RoyalRumble pic.twitter.com/NHSKzxRULI — Netflix Sports (@netflixsports) January 31, 2026

Para algunos de los fans del llamado Universo WWE, este personaje enmascarado sería incluso alguien nuevo, pero conocido por uno de los luchadores actuales, ya que una de las teorías pone a Jake Paul, hermano de Logan, miembro de The Vision como quien atacó a Bron Breakker, lo cual tendría algo de lógica, en caso de comprobarse, pues la característica de la facción es atacar a sus líderes para que alguien más tome el control.

Aún no se saben más detalles al respecto, pues durante el resto de la batalla, Austin Theory, Logan Paul y Bronson Reed, compañeros de Breakker no hicieron ninguna referencia a la situación, dejando a los fans hacer teorías solamente con la apariencia del personaje misterioso.

Si no es Jake Paul entonces, ¿quién es el encapuchado?

La opción más sencilla de mencionar sin duda alguna es Seth Rollins, pues precisamente él tiene cuentas pendientes con The Vision al haberlo sacado a la fuerza de la agrupación; sin embargo, sus temas de lesión no son claros en torno a su regreso, por lo que una vuelta milagrosa como en SummerSlam no suena lógica.