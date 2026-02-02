Álvaro Fidalgo manda su primer mensaje como jugador de Real Betis

El centrocampista español, aún en las instalaciones del América, dedicó sus primeras palabras a la afición del Betis, mostrando su entusiasmo por unirse al equipo.

Álvaro Fidalgo ya vive en verdiblanco. Aunque todavía se encuentra en Coapa, el futbolista español no esperó para conectar con su nueva afición y envió un mensaje al Real Betis justo después del triunfo del equipo por 2-1 sobre el Valencia en la jornada 22 de LaLiga. Este gesto confirma que, si bien su cuerpo sigue en México, su mente ya está enfocada en su próximo desafío en Sevilla.

Su primer gol con la playera del América | IMAGO7

¿Qué dijo Fidalgo a la afición del Betis?

“Hola, béticos. Lo primero de todo, espero que estéis muy contentos por la victoria de hoy, gran partido del equipo”, fueron las palabras iniciales de Fidalgo en un video que el club andaluz compartió en sus plataformas digitales. El mensaje llegó en un momento oportuno, con el equipo celebrando una victoria que consolida su buen estado de forma y que sirvió como el marco perfecto para la bienvenida del exjugador del América.

El mediocampista asturiano no pudo ocultar su emoción por comenzar esta nueva etapa profesional. “Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al futbol, empezar a disfrutar también de mis compañeros y de todos”, afirmó.

Más allá de un saludo formal, el discurso de Fidalgo buscó crear un lazo inmediato con los seguidores. “Muchas gracias por el recibimiento. Les mando un abrazo muy grande a todos y esperamos conseguir muchas cosas juntos”, finalizó. Unas palabras concisas pero llenas de intención, que sientan las bases de su relación con la exigente hinchada del Benito Villamarín.

El cierre de un ciclo dorado en Coapa

El saludo de Fidalgo a su nuevo club se produce poco después de su despedida del Club América, donde se convirtió en un ídolo, capitán y figura fundamental en la conquista del histórico tricampeonato bajo las órdenes de André Jardine. En México, el español alcanzó la madurez futbolística, pero también sintió que era el momento de regresar a Europa.

El propio jugador admitió hace poco que la decisión de partir estaba tomada desde el verano anterior, motivada por una serie de reveses deportivos y personales que le hicieron reconsiderar su futuro. A pesar de los esfuerzos de la directiva azulcrema por retenerlo, Fidalgo explicó que se trataba de una decisión personal y de vida, que finalmente fue respetada por el club.

Su debut en el Estadio Jalisco ante Atlas | IMAGO7

Para Fidalgo, su fichaje por el Betis representa no solo su vuelta a LaLiga, sino también la oportunidad de demostrar su valía en la élite con una mayor experiencia y liderazgo. Su exitoso paso por el futbol mexicano lo ha convertido en un jugador más completo, con un carácter competitivo forjado bajo la máxima presión.

La victoria del Betis ante el Valencia es el primer capítulo de una historia que Fidalgo ya ha comenzado a escribir a distancia. Desde Coapa, el "Maguito" ha lanzado su primer guiño a la afición bética, dejando claro que la conexión ha comenzado incluso antes de su llegada a Sevilla. Su etapa en el América es ya un recuerdo imborrable, pero su presente y futuro se tiñen de verdiblanco.