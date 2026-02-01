Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Así se despidió América de Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo es nuevo jugador de Real Betis | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 16:20 - 01 febrero 2026
La salida del 'Maguito' es más que oficial, por lo que las Águilas le han dedicado una publicación especial

Se terminó la etapa de Álvaro Fidalgo con America, algo que tomó por sorpresa a la gran mayoría de los aficionados azulcremas, quienes no querían que el español se marchara, mucho menos en una etapa complicada del club.

Ya con la salida del 'Maguito' confirmada, las redes sociales del club han emitido un mensaje completamente dedicado al ahora jugador del Real Betis Balompié. Dicho mensaje también contiene una imagen que muestra sus mejores momentos dentro de la institución.

Álvaro Fidalgo ha dejado de ser jugador de América | Imago7

Se fue el 'Maguito'

Aunque para muchos aficionados de las Águilas esta es una noticia triste, la realidad no es otra más que Álvaro Fidalgo ha dejado de ser parte del plantel del América, y aunque también se suma a la baja de Allan Saint-Maximin, la partida del español es la que más ha dolido en el nido.

A través de las redes sociales del equipo, se compartió un emotivo mensaje por parte de su ahora exequipo, en donde le desean mucho éxito a pesar de asegurar que lo van a extrañar. También destacan que Fidalgo se convirtió en un jugador que representó de la mejor manera lo que significa ser del América, terminando con una frase que ha quedado grabada en la memoria de los americanistas.

Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido

¿Cómo reaccionó la afición a la salida de Fidalgo?

En su gran mayoría, los aficionados a las Águilas han mostrado su tristeza por la baja de uno de los jugadores más queridos en el último lustro para la historia del club, y aunque también existen quienes han mencionado que creen que su ciclo en el 'Ame' ya había concluido, muchos fanáticos ya han dejado sus mensajes de despedida en redes sociales.

Desde gifs con personajes famosos llorando, hasta mensajes de: "Gracias por todo leyenda", fue como los americanistas han dejado ir a quien fuera tricampeón y capitán del club, aunque como ya se ha mencionado, las críticas no faltaron, pues algunos usuarios aún no olvidan los errores que tuvo el 'Maguito' a pesar de haber sido tres veces campeón, como aquella expulsión ante Chivas en Semifinales del Clausura 2023.

Etiquetas relacionadas:
CF America
