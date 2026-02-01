Así se despidió América de Álvaro Fidalgo

Se terminó la etapa de Álvaro Fidalgo con America, algo que tomó por sorpresa a la gran mayoría de los aficionados azulcremas, quienes no querían que el español se marchara, mucho menos en una etapa complicada del club.

Ya con la salida del 'Maguito' confirmada, las redes sociales del club han emitido un mensaje completamente dedicado al ahora jugador del Real Betis Balompié. Dicho mensaje también contiene una imagen que muestra sus mejores momentos dentro de la institución.

Álvaro Fidalgo ha dejado de ser jugador de América | Imago7

Se fue el 'Maguito'

Aunque para muchos aficionados de las Águilas esta es una noticia triste, la realidad no es otra más que Álvaro Fidalgo ha dejado de ser parte del plantel del América, y aunque también se suma a la baja de Allan Saint-Maximin, la partida del español es la que más ha dolido en el nido.

A través de las redes sociales del equipo, se compartió un emotivo mensaje por parte de su ahora exequipo, en donde le desean mucho éxito a pesar de asegurar que lo van a extrañar. También destacan que Fidalgo se convirtió en un jugador que representó de la mejor manera lo que significa ser del América, terminando con una frase que ha quedado grabada en la memoria de los americanistas.

Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido

Maguito:



Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido.

Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema.



Esta… pic.twitter.com/6eSjmi8kAX — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

¿Cómo reaccionó la afición a la salida de Fidalgo?

En su gran mayoría, los aficionados a las Águilas han mostrado su tristeza por la baja de uno de los jugadores más queridos en el último lustro para la historia del club, y aunque también existen quienes han mencionado que creen que su ciclo en el 'Ame' ya había concluido, muchos fanáticos ya han dejado sus mensajes de despedida en redes sociales.