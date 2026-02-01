Álvaro Fidalgo quiere ganarse su lugar en el Betis: 'Los minutos que me toquen, estoy preparado para todo'

Álvaro Fidalgo dio sus últimas palabras como jugador del América. El volante español dejará a las Águilas por primera vez en cinco años para poder regresar al futbol español, esta vez para jugar con el Real Betis. Durante su conferencia de despedida, Fidalgo habló sobre su nuevo reto.

El español habló para los medios, explicando su decisión de dejar al América. Fidalgo aseguró que regresa al futbol europeo debido a que tenía la 'espina clavada' para intentar afianzarse el LaLiga, luego de no poder debutar con Real Madrid.

Álvaro Fidalgo se despide de América

El reto del Betis

Ahora, al igual que Diego Laínez, Guido Rodriguez o Nelson Deossa, el español dejará el futbol mexicano para jugar con el Betis de España. Ahora buscará seguir los pasos de Rodriguez o Deossa, quienes e afianzaron en el equipo. Sin embargo, el volante sabe que deberá competir por su lugar.

“Creo que es un club muy importante, con un proyecto muy importante. ¿Competencia? Obvio, sé a dónde voy. Soy un jugador que desde los 14 años se fue a la cantera el Real Madrid, la competencia que tengo desde esa edad es al máximo. La mayoría de los jugadores con los que coincidí están en 1ª o 2ª división. Te habla de la exigencia; entrenas cada día para ganarte un lugar”, comentó.

Busca aportar como sea

Fidalgo también reconoció que tendrá que ir sumando minutos poco a poco, sin embargo, tratará que cada minuto cuente para poder aportar al equipo. Para el español, este nuevo reto será un momento importante en su carrera lo cual lo ilusiona mucho.

“Al final 5, 10, 15, 20, 70, 80 o 90 minutos que me toquen, estoy preparado para todo, no tengo ningún tipo de problema. Contento, se vienen cosas muy importantes para mí, sin duda. Voy a un gran club, con muchas ganas e ilusionado”, finalizó.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español

“Estoy preparado para todo eso, siempre lo dije, soy un jugador de equipo, 100 por 100, soy de los que si en algún momento brilla o hace las cosas muy bien, es gracias al equipo, sin duda, porque también es por mi posición, mi puesto, mis características”, mencionó.

Se despide de América

Fidalgo se despide de América tras convertirse en un referente. A pesar de sólo jugador durante cuatro años, el volante logró sumar partidos importantes ayudando al equipo a conseguir títulos incluyendo el Tricampeonato. Además, terminó siendo uno de los capitanes del equipo.

Vistiendo el jersey azulcrema, Fidalgo registró 227 partidos en todas las competencias en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. Ahora, a sus 28 años, buscará afianzarse en la Liga española.