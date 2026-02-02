Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Querétaro y Pachuca empatan sin anotaciones en un duelo con dos expulsados

Alan Bautista y Jaime Gómez peleando el balón durante el partido | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 19:27 - 01 febrero 2026
Ambos clubes siguen sin poder meterse a zona de clasificación en el Clausura 2026

Los Gallos Blancos de Queretaro y los Tuzos del Pachuca no pudieron hacerse daño en cuanto a goles se refiere dentro de La Corregidora, siendo protagonistas del segundo empate a cero en la quinta jornada del certamen. Casualmente, ambos dándose tanto al principio como al final de la fecha.

A pesar de no haber habido goles en el juego, el final del mismo dejó dos expulsados, uno por cada equipo en un cierre que despertó los ánimos de todos los presentes dentro y fuera del terreno de juego.

Gallos y Tuzos empatan a cero en La Corregidora | Imago7

Duelo para cerrar la fecha

El único partido que se llevó a cabo este domingo 1 de febrero fue entre Querétaro y Pachuca, quienes protagonizaron el segundo empate sin goles en la quinta jornada del campeonato. Desde el inicio, el ritmo del compromiso fue bajo, pues no hubieron tantas llegadas de peligro que preocuparan a cualquiera de los porteros.

Uno de los momentos destacados del primer tiempo se dio rumbo al final del mismo cuando Alan Mozo, uno de los refuerzos de los Tuzos, no pudo continuar en el campo debido a una lesión, saliendo de cambio al 42' para darle entrada a Carlos Sánchez.

Ambos equipos repartieron puntos en el cierre de la Jornada | Imago7

Sin nada más que contar dentro de la primera parte todo terminó, generando expectativa de la gente para el complemento, en donde se esperaba que hubiera más emociones.

Sin goles, pero con emoción

El segundo tiempo desde el inicio dio síntomas de que las revoluciones de los jugadores estaban muy altas, ya que los reclamos y algunas faltas desencadenaban la molestia por parte de los cuerpos técnicos. Los cambios de cada entrenador no lograron mejorar en el campo, por lo que los goles nunca llegaron, o al menos no en el marcador, pues al 58', Mateo Coronel anotó, pero estaba en fuera de lugar.

Homenchenko tuvo que ser retirado del campo | Imago7

Sin embargo, en la agonía del duelo, ya incluso dentro del tiempo agregado, se dieron las dos situaciones más relevantes del cotejo, ambas de la misma manufactura. Primero Santiago Homenchenko de Querétaro se fue expulsado por una falta con fuerza desmedida; durante su salida del campo, los reclamos ante los árbitros fueron bastante efusivos, por lo que se podría llevar una sanción mayor.

Fue al 90+9 cuando Carlos Moreno, portero de los Tuzos quiso cerrar con broche de oro y, con el balón en su dominio, metió un cabezazo ante un rival queretano, causando su expulsión directa por parte de Fernando Hernández a pesar de los reclamos.

¿Cómo queda la tabla?
