¿De vuelta a casa? Este es el legado de Xabi Alonso en el Liverpool

El banquillo del Liverpool vive momentos de incertidumbre debido al bajo rendimiento mostrado por el equipo bajo la dirección de Arne Slot. Los malos resultados recientes han provocado que la directiva busque alternativas de peso para recuperar el protagonismo en la Premier League. El nombre de Xabi Alonso encabeza todas las listas gracias a su brillante trayectoria y su pasado como ídolo en la ciudad de los Beatles.

Xabi Alonso en Madrid | AP

¿Cómo fue la etapa de Xabi Alonso en Liverpool?

Xabi Alonso defendió la camiseta "red" durante cinco años, desde el 2004 hasta el 2009, antes de partir hacia el Real Madrid. Durante esa etapa formó parte del famoso "Spanish Liverpool" liderado por Rafa Benítez, donde compartió vestuario con figuras como Fernando Torres y Pepe Reina. El donostiarra acumuló un total de 210 partidos y marcó 18 goles.

El propio entrenador reconoció en diversas ocasiones que su estancia en Anfield fue fundamental para su formación dentro del futbol de élite. "Me influyó mucho, estuve cinco años con Rafa Benítez y aprendí mucho de lo que es el nivel profesional", declaró el exmediocampista. Alonso asegura que los conceptos asimilados en aquella época le sirven hoy en día para gestionar sus planteles desde la zona técnica.

Uno de los momentos más icónicos en la carrera de Alonso fue su gol en la histórica final de la Champions League 2005 en Estambul. Aquella noche, el español anotó el tanto del empate tres a tres tras un rebote en un penal, permitiendo la remontada ante el Milan. Ese título europeo consolidó su estatus de leyenda y demostró su capacidad para mantener la calma en los escenarios de mayor presión.

Xabi Alonso como entrenador | AP

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid coincide con la urgencia del Liverpool por encontrar un líder que conozca la identidad del club. La prensa europea especula que el estratega vería con buenos ojos volver a la que fue su casa para iniciar un nuevo proyecto. Su conocimiento del entorno y su estilo de juego ofensivo encajarían perfectamente con las necesidades actuales de la plantilla británica.

Presión para Arne Slot

Mientras tanto, Arne Slot camina por la cuerda floja tras una serie de derrotas que alejaron al equipo de la pelea por los primeros puestos. La falta de variantes tácticas y la fragilidad defensiva han sido los puntos más criticados durante su gestión en la presente temporada. La directiva analiza si es el momento adecuado para realizar un cambio de timón que devuelva la ilusión a los seguidores.

Como jugador, Alonso nunca regresó a Anfield al vestir las camisetas del Real Madrid o del Bayern de Munich, lo que aumenta la mística de su retorno. Ya en su etapa como director técnico ha visitado el estadio en dos ocasiones, y recibió ovaciones que confirman el cariño vigente de la grada. El reencuentro parece inminente si se concretan las negociaciones para que asuma el cargo de entrenador principal este mismo año.

El legado de Alonso en Inglaterra incluye partidos memorables, como la victoria por cuatro a cero sobre el Real Madrid en la edición 2008-09. Su visión de juego y liderazgo natural son las cartas de presentación que lo colocan como el favorito para suceder a Slot. El destino del banquillo "red" podría definirse en las próximas semanas si el técnico español decide emprender este esperado regreso a casa.