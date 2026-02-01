Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liverpool llega a un acuerdo verbal por el central, Jeremy Jacquet

Jeremy Jacquet, nuevo fichaje del Liverpool
David Torrijos Alcántara 16:55 - 01 febrero 2026
Los Reds integrarán a un elemento con el objetivo de fortalecer la línea defensiva

El Liverpool ha alcanzado un acuerdo verbal para el fichaje del defensa central del Rennes, Jeremy Jacquet, en una operación que podría ascender a los 60 millones de libras esterlinas.

Jeremy Jacquet en acción | X: @itzelfklein

El joven de 20 años, a quien el Chelsea también intentaba fichar, permanecerá cedido en el club francés durante el resto de la temporada.

¿Cuánto costó el fichaje de Jeremy Jacquet?

El acuerdo entre los clubes contempla un pago fijo de 55 millones de libras, más otros 5 millones en posibles variables por rendimiento.

Se espera que Jacquet pase el reconocimiento médico con el Liverpool en el último día del mercado de fichajes.

Liverpool en Champions League 2025-2026 | AP

La oferta del Chelsea

Aunque el Chelsea presentó una oferta idéntica a la del Liverpool, el jugador cambió de opinión en las últimas 48 horas. La decisión se vio influenciada por la noticia de que Mamadou Sarr regresaría al Chelsea y que Josh Acheampong permanecería en el club.

Se cree que Jacquet optó por el Liverpool al considerar que tendría más oportunidades de jugar con regularidad a largo plazo, dado que la plantilla del Chelsea cuenta con un exceso de defensas centrales jóvenes.

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP
