Futbol

Liverpool goleó al Newcastle y se acerca a la parte alta de la tabla

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP
Marcos Olvera García 15:59 - 31 enero 2026
El cuadro de Arne Slot volvió a la senda del triunfo después de cinco partidos sin conocer la victoria en Premier League

Este sábado el Liverpool recibió el Newcastle United en Anfield, donde el cuadro Red de Merseyside le dio la vuelta al marcador después de comenzar perdiendo.

Liverpool comenzó perdiendo gracias al gol de Anthony Gordon a los 36 minutos del partido, aunque el equipo rojo de la Premier League no dejó pasar mucho tiempo para poder igualar el encuentro.

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP

En pocos minutos, gracias a un doblete de Hugo Ekitiké, los Reds le dieron la vuelta antes de que terminara la primera mitad en Anfield.

Luego de los goles de Ekitiké, el Liverpool encontró más espacios, el Newcastle se volvió inoperante frente a la portería de Allison y generaron poco peligro.

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP

A los 22 minutos del segundo tiempo, Liverpool encontró el gol de la tranquilidad, gracias al tanto anotado por El Tero a los 67 de tiempo corrido. En el tiempo agregado, Ibrahima Konate marcó el cuarto y definitivo gol del partido

Con este resultado, el Liverpool rompió una racha de cuatro empates y una derrota en Premier League, mientras que el Newcastle United cayó después de tres victorias y un empate.

Liverpool se mete a la quinta posición de la tabla en la Premier, a 14 puntos de diferencia del Arsenal, que marcha como líder del campeonato inglés.

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP
