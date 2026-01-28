Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Liverpool vs Qarabag FK: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada Jornada 8 de la Champions League?

Liverpool vs Qarabag, Jornada 8 de la Champions League
REDACCIÓN RÉCORD 19:38 - 27 enero 2026
El Liverpool recibe al Qarabag FK en Anfield en la última jornada de la Fase de la Liga de la Champions League

El Liverpool se enfrentará al Qarabag FK en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 28 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el mítico estadio de Anfield. El árbitro designado para dirigir este compromiso europeo será Ivan Kružliak, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo entre el conjunto inglés y el azerbaiyano.

El Liverpool ocupa actualmente la cuarta posición en la fase de grupos de la Champions League con 15 puntos tras haber disputado 7 partidos, con un balance de 14 goles a favor y 8 en contra. Por su parte, el Qarabag FK se encuentra en el puesto 18 con 10 puntos en los mismos 7 encuentros disputados, habiendo anotado 13 goles y recibido 15. La diferencia de cinco puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto inglés en la competición, aunque los azerbaiyanos han demostrado capacidad ofensiva similar en cuanto a goles marcados.

Liverpool en Champions League 2025-2026 | AP

El Liverpool llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos. Los Reds cayeron sorprendentemente ante el Bournemouth por 3:2 en su último compromiso de Premier League el 24 de enero. Anteriormente, consiguieron una contundente victoria por 0:3 frente al Marsella en Champions League el 21 de enero. En los partidos previos, empataron 1:1 con el Burnley en Premier League, vencieron 4:1 al Barnsley en la Copa FA y empataron sin goles contra el Arsenal en Premier League. Por su parte, el Qarabag FK viene de una derrota por 0:2 ante el Ganja en la Liga Premier de Azerbaiyán el 24 de enero. Sin embargo, lograron una importante victoria por 3:2 frente al Eintracht Fráncfort en Champions League el 21 de enero. Anteriormente, vencieron 1:2 al FK Qabala, perdieron 2:1 contra el Sabah FK y golearon 5:1 al PFK Araz, todos estos encuentros correspondientes a la Liga Premier azerbaiyana.

Dominik Szoboszlai se ha consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo del Liverpool esta temporada. El internacional húngaro de 25 años ha demostrado su versatilidad táctica bajo la dirección de Arne Slot, aportando creatividad y dinamismo al juego ofensivo de los Reds. Su capacidad para conectar líneas y su precisión en el pase largo serán cruciales para desbloquear la defensa del Qarabag. Por parte del conjunto azerbaiyano, Camilo Durán representa su principal amenaza ofensiva. El joven delantero colombiano de 23 años ha mostrado un gran olfato goleador en la competición europea, siendo especialmente peligroso en los contraataques. Su velocidad y definición podrían poner en aprietos a la defensa del Liverpool, que deberá mantener una concentración máxima para neutralizar sus incursiones.

¿Dónde ver Liverpool vs Qarabag?

  • Fecha: miércoles 28 de enero

  • Hora: 14:00 horas del centro de México

  • Lugar: Anfield

  • Dónde ver: FOX/MAX

