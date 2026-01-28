Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

New Castle rescata el empate ante el PSG y ambos se quedan en zona de Playoffs

Vitinha en el empate del PSG I AP
Aldo Martínez 17:45 - 28 enero 2026
El equipo parisino no pudo sostener la ventaja ante los ingleses y caen de la parte alta de la Tabla General

El Parque de los Príncipes fue escenario de una noche con aroma a advertencia. El empate entre el París Saint-Germain y el Newcastle 1-1 dejó a los dos protagonistas fuera del grupo privilegiado que avanza directo a los Octavos de Final de la Champions League. Ambos iniciaron la jornada entre los mejores ocho y la concluyeron fuera de ese lote, con una igualdad que los empuja al repechaje y los coloca, de paso, en el radar del Barcelona para una hipotética cita más adelante.

Equipo del PSG I AP

La tensión se respiraba desde el pitido inicial. El conjunto local salió con vértigo, consciente del riesgo que implicaba repartir puntos. Apenas corría el primer minuto cuando una mano en el área visitante derivó en penalti, pero la ejecución fue neutralizada por el arquero rival, que adivinó la intención y sostuvo a los suyos desde el arranque.

Dominio local y ventaja con firma de autor

Lejos de desanimarse, el equipo de Luis Enrique mantuvo el asedio y encontró premio con una acción de alta escuela. Vitinha se fabricó el espacio con un recorte seco y definió con sutileza, un gol de esos que explican partidos. La superioridad era evidente y el marcador parecía corto para lo visto en la cancha.

Empate del PSG y Newcastle I AP

El asedio continuó con asociaciones rápidas y llegadas constantes. Dembélé volvió a rozar el segundo tanto tras una pared con Zaïre-Emery, pero nuevamente apareció el guardameta inglés para evitar daños mayores. Esa intervención marcó un punto de inflexión, porque permitió al visitante ganar oxígeno y empezar a competir.

¿Por qué cambió el partido antes del descanso?

Cuando todo parecía bajo control, llegó el golpe psicológico. En la última acción del primer tiempo, una pelota parada alteró el guion: Burn ganó por arriba y Willock, también de cabeza, firmó el empate. Un mazazo que igualó el marcador y reescribió el encuentro.

Jornada 8 Champions League I AP

Tras el descanso, el ritmo y la fluidez ya no fueron los mismos. El cuadro parisino perdió claridad, mientras su adversario creció con el paso de los minutos. Las opciones más nítidas del complemento fueron inglesas, aprovechando espacios que comenzaron a aparecer con el correr del reloj.

Fase de Liga UEFA Champions League I AP

Las noticias desde otros estadios añadieron presión. El empate dejaba a ambos fuera del top ocho y esa realidad pesó en las decisiones finales. Gordon tuvo dos oportunidades claras, una de ellas casi sin oposición, pero el marcador no se movió.

El desenlace obliga a los dos a buscar el boleto a octavos desde la ronda previa, un camino más largo y peligroso. El gigante francés vuelve a aparecer como rival incómodo para cualquiera, mientras que el cuadro de las urracas dejó claro que puede competir lejos de casa. El playoff asoma primero, pero el cruce grande ya se empieza a dibujar en el horizonte europeo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

