Futbol

Liverpool golea al Qarabag y avanza a Octavos de Final de la Champions League

Salah festeja su gol ante Qarabag en Champions League | AP
David Torrijos Alcántara 16:25 - 28 enero 2026
Mohamed Salah volvió a marcar con los Reds luego de su participación en la Copa Africana

El Liverpool se impuso con una aplastante victoria por 6-0 sobre el Qarabag de Azerbaiyán este miércoles, asegurando su clasificación directa a los Octavos de Final de la Champions League. Este resultado supone un respiro para el club tras una mala racha en la defensa de su título de la Premier League.

Ekitike festeja gol | AP

¿Cómo fue la goleada del Liverpool?

El equipo inglés abrió el marcador a los 15 minutos con un cabezazo de Alexis Mac Allister y amplió la ventaja poco después gracias a un potente disparo de Florian Wirtz. El joven talento, por quien pagaron una fuerte cantidad al Bayer Leverkusen el verano pasado, comienza a justificar su elevada inversión.

A los cinco minutos de la segunda mitad, el seis veces campeón de Europa puso el 3-0 con un magnífico gol de Mohamed Salah, quien ejecutó un tiro libre con rosca. Poco después, Hugo Ekitike anotó el cuarto tanto al culminar un rápido contraataque.

Mac Allister firmó su doblete pasada la hora de juego, y el suplente Federico Chiesa cerró la goleada para el 6-0 definitivo. Con este triunfo, el Liverpool finalizó en la tercera posición del grupo con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas. La temporada pasada, a pesar de liderar su grupo, cayeron en Octavos de Final en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain, que se proclamó campeón.

Salah con Liverpool | AP

A pesar de la abultada derrota, el Qarabag logró mantener su plaza para la ronda de playoffs al terminar con 10 puntos. Los Reds respiran por un resultado favorable dentro de una dura temporada.

Respiro para Arne Slot

Arne Slot se ha metido en polémicas debido a las declaraciones que ha dado cuando se le cuestiona sobre los resultados y rendimiento del equipo durante la temporada. Esta victoria puede ser el inicio de un nuevo rumbo para los Reds.

Arne Slot en partido | AP
