Futbol

Champions League: ¿cuándo se jugará el Playoff de la Liga de Campeones?

Trofeo de la UEFA Champions League | AP
David Torrijos Alcántara 19:41 - 01 febrero 2026
El torneo internacional comienza su fase final

Tras una emocionante Fase de Grupos, la Champions League define su camino hacia la gloria. Ya se conocen los equipos que avanzaron directamente a Octavos de Final y aquellos que deberán disputar una eliminatoria previa, conocida como playoff, para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Trofeo de Champions League

Este nuevo formato de la competición europea enfrenta en una fase de repechaje a los clubes que finalizaron entre la novena y la vigesimocuarta posición de la tabla general. Mientras tanto, los ocho primeros clasificados disfrutarán de un merecido descanso antes de reincorporarse a la acción en marzo.

¿Qué equipos disputarán los playoffs?

  • Real Madrid

  • Inter de Milán

  • PSG

  • Newcastle

  • Juventus

  • Atlético de Madrid

  • Atalanta

  • Leverkusen

  • Dortmund

  • Olympiacos

  • Brujas

  • Galatasaray

  • Mónaco

  • Qarabag

  • Bodo Glimt

  • Benfica

Calendario de los playoffs de la Champions League 2026

La máxima competición de clubes de la UEFA reanudará su actividad en la tercera semana de febrero con la disputa de estas eliminatorias. Los partidos de ida se celebrarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar una semana después, el 24 y 25 del mismo mes.

Es importante destacar que los equipos que terminaron la Fase de Grupos entre el noveno y el decimosexto puesto tendrán la ventaja de jugar el partido de vuelta en su propio estadio.

¿Hay vida después de la eliminación en playoffs?

A diferencia de formatos anteriores, la respuesta es un rotundo no. Con la reestructuración de las competiciones de la UEFA, que entró en vigor la temporada pasada, se eliminó la posibilidad de que los equipos eliminados en la Champions League "caigan" a la Europa League.

Por lo tanto, los clubes que pierdan en esta ronda de playoff darán por concluida su participación en torneos europeos durante la presente campaña.

