Obed Vargas: Atlético de Madrid en pláticas avanzadas con Seattle Sounders para fichar al mexicano

El mediocampista mexicano, Obed Vargas será nuevo jugador del Atlético de Madrid. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, las negociaciones para el movimiento fueron exitosas y ahora el conjunto colchonero tiene a un nuevo elemento en su plantilla.

Obed Vargas está muy cerca de irse al futbol de Europa | MEXSPORT

Nacido en Anchorage, Vargas representó a Estados Unidos en categorías inferiores, ha llegado a disputar el Mundial Sub-20 de 2023. Sin embargo, en 2024 decidió cambiar de federación para representar a México. Desde entonces, ha jugado en dos ocasiones con la Selección Mexicana, incluyendo un amistoso contra Panamá el mes pasado.

¿Cuál es la situación de Obed Vargas?

Vargas, de 20 años, finaliza su contrato con el club estadounidense a finales de este año. El jugador, nacido en Alaska pero internacional con México, se ha consolidado como uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores de la liga norteamericana. Desde que firmó su contrato como canterano en diciembre de 2021, su protagonismo ha ido en aumento, con 60 titularidades en las últimas dos temporadas, en las que ha marcado seis goles y repartido 12 asistencias.

Obed Vargas | IMAGO7

El propio Vargas declaró a ESPN el mes pasado que había rechazado una oferta de la Liga MX, ya que su principal objetivo era dar el salto al futbol europeo.

Seattle Sounders se enfrentó al Atlético de Madrid el año pasado en el Mundial de Clubes de la FIFA. En la previa de aquel partido, Vargas confesó ser seguidor del club madrileño desde niño.

"Cuando vivía en Alaska, empecé a seguirlos, sobre todo en la final de la Champions de 2014", comentó Vargas a la web oficial de los Sounders. "Creo que se relaciona con mi propia historia... Me identifico con eso, viniendo de Alaska, teniendo que luchar para mudarme, pasar por la academia, el segundo equipo, la selección... Creo que esa ha sido mi mentalidad a lo largo de toda mi carrera".

Obed Vargas, entusiasmado por su llegada al Atlético de Madrid

RÉCORD pudo saber que el jugador está entusiasmado por su posible llegada al Atlético de Madrid, ya que es el club de su vida. El mediocampista mexicano cumplirá uno de sus más grandes sueños al ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone.

El mediocampista mexicano ya viaja a Madrid. La intención del club colchonero es cederlo a otro equipo para que sume minutos y tenga actividad. Hasta ahora, no hay más detalles sobre su posible destino.