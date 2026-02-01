Liv Morgan comparte emotivo momento con Dominik Mysterio tras ganar Royal Rumble

Liv Morgan se encuentra en un momento inmejorable de su carrera tras lograr una hazaña que pocos esperaban: ganar el Royal Rumble.

Dominik Mysterio y Liv Morgan | WWE

La luchadora consiguió una victoria impensable en el combate Royal Rumble femenino durante el evento premium en vivo en Arabia Saudita.

Morgan ingresó a la batalla real con el número 14 y demostró una increíble resistencia, al permanecer en el cuadrilátero hasta el final. En el momento decisivo, eliminó a la recién retornada Tiffany Stratton con su movimiento final, el Oblivion, para asegurar su victoria.

Con este triunfo, Morgan ha ganado una oportunidad titular en WrestleMania, donde podrá retar a la Campeona Mundial Femenina o a la Campeona Femenina de la WWE.

'Sucio Dom' con Liv Morgan | WWE

La llamada con Dominik Mysterio

Dentro de la narrativa de la WWE, Morgan mantiene una relación con Dominik Mysterio, el actual Campeón Intercontinental. Aunque Mysterio se encuentra alejado de la acción por una lesión, estuvo muy atento a la participación de su compañera de facción en el Royal Rumble.

Tras el evento, una eufórica Morgan conversó con el podcast Notsam Wrestling. Al ser preguntada por la reacción de Dominik, describió la llamada que tuvieron poco después de su victoria.

¿Qué dijo Liv Morgan sobre la llamada con Dominik Mysterio?

Según relató Morgan, contactó a Mysterio por FaceTime y él se mostró muy feliz por su triunfo, y lo calificó como un momento increíble. La luchadora añadió que la emoción era tal que ambos se pusieron a gritar de alegría durante la llamada.

Los seguidores de la WWE deberán sintonizar el próximo episodio de Monday Night Raw para descubrir cómo continuará la historia de Liv Morgan rumbo a WrestleMania.