Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Liv Morgan comparte emotivo momento con Dominik Mysterio tras ganar Royal Rumble

Liv Morgan en WWE | wwe.com
David Torrijos Alcántara 14:51 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La 'Güerita' aprovechó la felicidad del triunfo para hablar con el 'Sucio Dom'

Liv Morgan se encuentra en un momento inmejorable de su carrera tras lograr una hazaña que pocos esperaban: ganar el Royal Rumble.

Dominik Mysterio y Liv Morgan | WWE

La luchadora consiguió una victoria impensable en el combate Royal Rumble femenino durante el evento premium en vivo en Arabia Saudita.

Morgan ingresó a la batalla real con el número 14 y demostró una increíble resistencia, al permanecer en el cuadrilátero hasta el final. En el momento decisivo, eliminó a la recién retornada Tiffany Stratton con su movimiento final, el Oblivion, para asegurar su victoria.

Con este triunfo, Morgan ha ganado una oportunidad titular en WrestleMania, donde podrá retar a la Campeona Mundial Femenina o a la Campeona Femenina de la WWE.

'Sucio Dom' con Liv Morgan | WWE

La llamada con Dominik Mysterio

Dentro de la narrativa de la WWE, Morgan mantiene una relación con Dominik Mysterio, el actual Campeón Intercontinental. Aunque Mysterio se encuentra alejado de la acción por una lesión, estuvo muy atento a la participación de su compañera de facción en el Royal Rumble.

Tras el evento, una eufórica Morgan conversó con el podcast Notsam Wrestling. Al ser preguntada por la reacción de Dominik, describió la llamada que tuvieron poco después de su victoria.

¿Qué dijo Liv Morgan sobre la llamada con Dominik Mysterio?

Según relató Morgan, contactó a Mysterio por FaceTime y él se mostró muy feliz por su triunfo, y lo calificó como un momento increíble. La luchadora añadió que la emoción era tal que ambos se pusieron a gritar de alegría durante la llamada.

Los seguidores de la WWE deberán sintonizar el próximo episodio de Monday Night Raw para descubrir cómo continuará la historia de Liv Morgan rumbo a WrestleMania.

Dominik Mysterio, Liv Morgan y los grandes romances en la WWE | WWE
Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja