Royal Rumble: Las sorpresas que apuntan a deslumbrar en la Batalla Real Femenil de WWE

El Royal Rumble Femenino no ha podido cumplir siquiera la década de haber sido instaurado en el evento anual de WWE; es por ello que las sorpresas normalmente han sido algunas leyendas de la empresa que son invitadas a participar, siendo esto algo más frecuente dentro de las primeras ediciones.

Para la edición de 2026, el roster femenino es aún más nutrido de lo que era en 2018, fecha de la primera batalla real; es por ello que, todo pinta para ser diferente, con la palabra "mejor" en el radar de los fanáticos.

Asuka fue la primera ganadora de Royal Rumble Femenino | wwe.com

¿Quiénes pueden ser las mujeres destacadas en la lucha?

Quitando la presencia de las actuales campeonas: Stephanie Vaquer y Jade Cargill, son aún bastantes mujeres las que pueden destacarse en el ring para el Royal Rumble. Algunos ejemplos son Liv Morgan, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, quienes actualmente forman parte de The Judgement Day, razón que puede darle un 'sabor' diferente al combate, pues una posible separación puede ser vista en el desarrollo del mismo.

Aunque ha estado ausente durante los últimos meses a raíz de la pérdida de su campeonato de WWE, Tiffany Stratton no tiene alguna lesión que la haga perderse la Batalla Real, por lo que su presencia podría aportar bastante, debido a su estilo acrobático y sus movidas de la misma manufactura, por lo que podría haber spots espectaculares en el desarrollo.

Tiffy podría regresar después de haber perdido su cinturón | wwe.com

Algunas otras participantes de renombre como Asuka, Becky Lynch o Jordynne Grace también ya han confirmado su participación, dejando la expectativa sumamente alta al ser varias de las luchadoras más relevantes de la división femenina; sin embargo, en cuanto a sorpresas también podría salir a relucir el nombre de Bianca Belair, quien tiene una historia sin terminar ante Jade Cargill, lo cual podría ponerla como una favorita en caso de regresar.

¿Quiénes son las candidatas a llevarse la Batalla Real?

Por más polémica que sea esta edición de Royal Rumble por su presencia en Arabia Saudita, es una realidad que la expectativa sigue siendo grande, y más porque quien resulte ganadora se llevará una oportunidad titular para WrestleMania, dejando a los fanáticos con la única opción de continuar con el Road to... para dicho evento.

Bianca Belair también apunta a ser una de las sorpresas | wwe.com

De igual manera que para ser una gran experiencia dentro del combate, Liv, Roxanne y Raquel apuntan a ser tres de las principales candidatas a llevarse el Royal Rumble, pues se encuentran en un buen momento en todos los aspectos, aunque probablemente la texana (Raquel) sea la de menores posibilidades al tener ya confirmado un combate ante Stephanie Vaquer por el título.