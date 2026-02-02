Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula 2 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular

El programa Hoy No Circula aplica este lunes 2 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:25 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Hologramas y engomados que aplican en el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) durante determinados días de la semana, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana.

La restricción vehicular busca reducir los niveles de contaminación en el Valle de México./ Pixabay

En la semana del 2 de febrero, los vehículos con terminación de placa 9 y 0, engomado color azul y con hologramas de verificación 1 o 2 están prohibidos de circular tanto en la CDMX como en el Edomex. Esta restricción se aplica de forma semanal y regular, sin considerar contingencias ambientales extraordinarias.

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, y forma parte de las estrategias ambientales para controlar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Existen excepciones a esta regla: los vehículos con hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos o con placas especiales, quedan exentos de esta restricción y pueden circular sin limitación.

Este lunes descansan los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0./ Gobierno de México

Además, los autos con placas de otros estados pueden estar sujetos a restricciones adicionales a menos que cuenten con un Pase Turístico vigente o cumplan con los requisitos ambientales y de verificación pertinentes.

Multas y recomendaciones para conductores

Si un vehículo circula en un día y horario en el que está restringido, las autoridades pueden aplicar sanciones que incluyen multas económicas y remisión al corralón del automóvil.

Los autos con holograma 1 y 2 deben respetar el Hoy No Circula en el horario establecido./ Pixabay

Para evitar contratiempos, se recomienda a los conductores revisar su holograma de verificación, el color de engomado y la terminación de la placa antes de salir, y considerar alternativas de transporte público o compartir el auto si su vehículo está dentro de la restricción.

Últimos videos
Lo Último
00:15 Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
00:00 Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
23:23 Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
23:21 Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
23:07 Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
22:51 Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
22:11 ¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX
21:56 ¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?
21:16 VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026
20:57 Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
2
Contra Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino
3
Futbol Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX
4
Futbol Nacional ¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo
5
Futbol Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América
6
Futbol Nacional Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Te recomendamos
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Futbol Nacional
02/02/2026
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Futbol
01/02/2026
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Contra
01/02/2026
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Futbol Internacional
01/02/2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
NFL
01/02/2026
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante