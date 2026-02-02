Hoy No Circula 2 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular

El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) durante determinados días de la semana, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana.

La restricción vehicular busca reducir los niveles de contaminación en el Valle de México./ Pixabay

En la semana del 2 de febrero, los vehículos con terminación de placa 9 y 0, engomado color azul y con hologramas de verificación 1 o 2 están prohibidos de circular tanto en la CDMX como en el Edomex. Esta restricción se aplica de forma semanal y regular, sin considerar contingencias ambientales extraordinarias.

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, y forma parte de las estrategias ambientales para controlar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Existen excepciones a esta regla: los vehículos con hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos o con placas especiales, quedan exentos de esta restricción y pueden circular sin limitación.

Este lunes descansan los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0./ Gobierno de México

Además, los autos con placas de otros estados pueden estar sujetos a restricciones adicionales a menos que cuenten con un Pase Turístico vigente o cumplan con los requisitos ambientales y de verificación pertinentes.

Multas y recomendaciones para conductores

Si un vehículo circula en un día y horario en el que está restringido, las autoridades pueden aplicar sanciones que incluyen multas económicas y remisión al corralón del automóvil.

Los autos con holograma 1 y 2 deben respetar el Hoy No Circula en el horario establecido./ Pixabay