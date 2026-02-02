Hoy No Circula 2 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) durante determinados días de la semana, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana.
En la semana del 2 de febrero, los vehículos con terminación de placa 9 y 0, engomado color azul y con hologramas de verificación 1 o 2 están prohibidos de circular tanto en la CDMX como en el Edomex. Esta restricción se aplica de forma semanal y regular, sin considerar contingencias ambientales extraordinarias.
El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, y forma parte de las estrategias ambientales para controlar la calidad del aire en el Valle de México.
¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?
Existen excepciones a esta regla: los vehículos con hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos o con placas especiales, quedan exentos de esta restricción y pueden circular sin limitación.
Además, los autos con placas de otros estados pueden estar sujetos a restricciones adicionales a menos que cuenten con un Pase Turístico vigente o cumplan con los requisitos ambientales y de verificación pertinentes.
Multas y recomendaciones para conductores
Si un vehículo circula en un día y horario en el que está restringido, las autoridades pueden aplicar sanciones que incluyen multas económicas y remisión al corralón del automóvil.
Para evitar contratiempos, se recomienda a los conductores revisar su holograma de verificación, el color de engomado y la terminación de la placa antes de salir, y considerar alternativas de transporte público o compartir el auto si su vehículo está dentro de la restricción.