Contra

Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”

Bad Bunny ha marcado un precedente como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:35 - 01 febrero 2026
Esta categoría distingue grabaciones que combinan influencias culturales diversas y que han logrado un impacto más allá de sus países de origen

El cantante puertorriqueño Bad Bunny arrancó la ceremonia de los Grammy 2026 con un triunfo importante al recibir el premio a Mejor Interpretación de Música Global por su tema “EoO”, sumando así un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro de la industria musical internacional.

El galardón fue otorgado al artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tras imponerse en una categoría que reúne propuestas de distintas regiones del mundo. En esta edición, compitió con figuras como Angélique Kidjo, quien participó con “Jerusalema”, y el músico Ciro Hurtado con “Cantando en el camino”.

Bad Bunny obtuvo el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global por su tema “EoO”./ AP

Esta categoría distingue grabaciones que combinan influencias culturales diversas y que han logrado un impacto más allá de sus países de origen, consolidándose entre audiencias globales y ampliando el alcance de tradiciones musicales locales.

¿Por qué “EoO” fue clave en el triunfo de Bad Bunny?

La canción “EoO” pertenece a su producción discográfica más reciente y refleja la constante exploración sonora del artista, quien a lo largo de su carrera ha fusionado reggaetón, trap latino y otros estilos urbanos, ampliando el espectro de la música latina contemporánea.

El reconocimiento llega en un momento clave para el intérprete, quien en esta edición de los premios se perfila como uno de los representantes latinos más fuertes, al sumar seis nominaciones en distintas categorías, reafirmando su peso artístico dentro del panorama global.

“EoO” le dio a Bad Bunny un nuevo reconocimiento dentro de una categoría de alcance internacional./ X

Un reconocimiento que marca un precedente

Además de este triunfo, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana nominado al mismo tiempo en las categorías de Mejor canción, Mejor grabación y Mejor álbum del año por “Debí tirar más fotos”, un proyecto que integra la plena tradicional con sonidos actuales.

En años recientes, La Academia ha mostrado una mayor apertura hacia propuestas que cruzan fronteras culturales y lingüísticas, lo que ha fortalecido la presencia de la música latina en los Grammy Awards y otros escenarios internacionales.

El premio obtenido por “EoO” refuerza la capacidad de los géneros urbanos latinos para consolidarse en el mainstream mundial. Con giras internacionales, millones de reproducciones y una influencia creciente, Bad Bunny continúa ampliando el alcance del español en la música global y escribiendo un nuevo capítulo en la historia del género urbano.

El intérprete se impuso ante artistas de distintas regiones del mundo en la categoría de Música Global./ AP
