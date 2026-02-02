Arizona Cardinals firman a Mike LaFleur como su nuevo entrenador en jefe

Los Arizona Cardinals comenzaron una reestructuración con el despido del entrenador en jefe Jonathan Gannon, por lo que una nueva era en el desierto empezará en 2026. El primer paso para que se de una nueva era con el Pájaro Rojo era conseguir un nuevo head coach, razón por la cual eligieron a Mike LaFleur.

Arizona decidió firmar por cinco años al excoordinador ofensivo de Los Angeles Rams, quien pese a tener un pedigrí de entrenador, la realidad es que él no mandaba las jugadas ofensivas con los Carneros. Sean McVay es una de las mentes ofensivas más reconocidas de la NFL, razón por la cual él mismo es quien le comunica todo en los drives a Matthew Stafford.

Mike Lafleur llega a Arizona | @AZCardinals

Además de su experiencia como coordinador ofensivo de los Rams, LaFleur también tuvo etapas en los New York Jets y los San Francisco 49ers, siendo esta su primera oportunidad de estar en la banda. Mike también es hermano de Matt LaFleur, actual entrenador en jefe de los Green Bay Packers.

LaFleur será el sexto entrenador en jefe de manera consecutiva en tomar el cargo de los Arizona Cardinals sin experiencia a tiempo completo en la posición. Ahora, la institución de Phoenix tendrá que buscar la manera de competir en una división que apunta a ser de las más complejas en toda la NFL el próximo año.

Mike Lafleur | AP

¿Cuál es el plan con los Arizona Cardinals?

Cada año, los Arizona Cardinals son una incógnita, pues a pesar de tener buenas posiciones en el Draft, no han podido explotar su gran talento. Prueba de ello es Marvin Harrison Jr., quien pese a que no ha tenido un mal desempeño desde su debut en la NFL, sí ha estado muy lejos de lo esperado.

Ahora, el equipo del desierto también no sabe qué pasará con la posición del mariscal de campo, pues en la última temporada, Kyler Murray perdió la titularidad con Jacoby Brissett. Los Arizona Cardinals terminaron en el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional; tendrán la tercera selección global del Draft 2026 tras terminar con un récord de 3-14.

Mike LaFleur| @NFL

Las primeras palabras de Mike LaFleur

Después de que se dio a conocer el anuncio del nuevo entrenador en jefe -que se negoció desde hace unos días con reuniones virtuales y presenciales-, Mike LaFleur dio sus primeras impresiones como el nuevo head coach de los Arizona Cardinals.