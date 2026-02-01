Juventus golea al Parma y se aferra a Champions

La Juventus firmó una actuación contundente en su visita al Parma, al imponerse con autoridad por 4-1 en un duelo donde mostró pegada, solidez y control del partido desde los primeros minutos para meterse en zona de Champions, ante el juego pendiente de la Roma.

El conjunto bianconero abrió el marcador temprano gracias a Gleison Bremer, quien al minuto 15 aprovechó una jugada a balón parado para enviar el balón al fondo de las redes y marcar el camino de una noche favorable para la Vecchia Signora.

Juventus mantuvo la presión y el dominio territorial, lo que se vio reflejado antes del descanso con el gol de Weston McKennie al 37’, tras una llegada desde segunda línea que amplió la ventaja y dejó sin respuesta al cuadro local.

Gol de la Juventus ante Parma l AP

Para el segundo tiempo, Parma encontró un breve respiro cuando logró descontar al minuto 51, gracias a un autogol de Andrea Cambiaso, que en su intento por despejar terminó desviando el balón a su propia portería.

Sin embargo, la reacción del equipo local fue apenas momentánea, ya que nuevamente apareció Gleison Bremer al 54’, firmando su doblete de la noche y devolviendo tranquilidad al conjunto visitante.

Cabezazo de la Juve ante Parma l AP

Goleada sellada

La goleada se completó al minuto 64, cuando Jonathan David selló el triunfo con una definición precisa dentro del área, confirmando el dominio total de la Juventus en el complemento.

Con el resultado a su favor, el equipo turinés manejó los tiempos del encuentro, bajó el ritmo y neutralizó cualquier intento del Parma por acercarse nuevamente en el marcador.

Gol de la Juventus en la casa del Parma l AP

¿Mantendrá su puesto en Champions?