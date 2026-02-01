Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido

El Inter de Milan visitó el Stadio Giovanni Zini y se llevó los tres puntos ante el Cremonese en la Serie A, aunque el resultado pasó a segundo plano por una acción que se trasladó de las gradas a la cancha. Emil Audero, arquero de La Cremo, sufrió un ataque cuando un aficionado Nerazzurri lanzó una bomba de estruendo -o petardo- al terreno de juego.

Apenas en los primeros tres minutos del segundo tiempo, la repentina acción interrumpió el partido. El petardo cayó cerca de la posición de Audero, por lo que el árbitro tuvo que suspender el encuentro y las asistencias médicas entraron al campo; además de una rápida intervención de los futbolistas.

Emil Audero | AP

Pese a que el portero italiano, nacionalizado indonesio, no sufrió daño alguno, tanto como la liga y las autoridades del estadio actuaron de inmediato para identificar al agresor. Pese a que en las primeras horas no se supo quien realizó el acto, diversos informes desde Italia aseguraron ya tener en la mira al responsable.

En la mira al responsable

Con información de FcInter1908, el autor material del ataque ya fue identificado y, contrario a lo que muchos pensaron, no pertenece al Curva Nord Milano (grupo de ultras del Inter de Milán). El hombre que realizó la agresión pertenece a otro grupo de animación de La Beneamata, y podría ir a prisión en las próximas horas.

Emil Audero | AP

Lo que ocurrió en Cremona llegó a todos los medios del mundo, pero en Italia fue un acto condenado en su totalidad. Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, criticó enérgicamente lo que ocurrió, asegurando que nunca había presenciado algo así.

"Fue un gesto sin sentido, una situación que nunca había vivido en toda mi carrera. Fue un acto flagrante de conducta antideportiva, y sé que las autoridades están investigando. Puede que haya sido un incidente aislado; estamos esperando la investigación, pero toda la afición piensa lo mismo. Tenemos el deber de educar y prevenir estas situaciones. Condenamos este gesto extraordinario y agradecemos a Audero su profesionalismo, lo que permitió que este partido llegara a su fin", comentó para Sky.

Emil Audero | AP

¿Cómo va el Inter de Milán en la Serie A?

Los titulares fueron acaparados por el incidente con Emil Audero, sin embargo, el Inter de Milán dio otro golpe importante sobre la mesa con su victoria ante el Cremonese. El equipo de la capital de la moda marcha como líder en solitario de la Serie A, con 55 puntos.

Detrás de los Nerazzurri, su máximo rival, el AC Milan, se encuentra con 47 puntos, aunque con un partido menos. Si el conjunto Rossonero logra vencer al Bolonia, estará a cinco puntos de su máximo rival, para cerrar aún más el Calcio.