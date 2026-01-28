Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Inter de Milán vence a Borussia Dortmund pero no consigue boleto directo a los 8vos de Final

Inter de Milan vence 2-0 al Borussia Dortmund | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:15 - 28 enero 2026
El conjunto italiano se quedó a la orilla del pase directo y tendrá que jugar los Playoffs de la Champions League

En la emocionante y última Jornada de la Fase de Liga de la Champions League. Borussia Dortmund cayó derrotado frente al Inter de Milán en un encuentro que se decidió por la contundencia del equipo italiano en el último tramo. El conjunto alemán mantuvo el orden durante gran parte del compromiso, pero no logró contener los avances locales en los minutos finales del segundo tiempo.

La primera mitad se caracterizó por un juego equilibrado y un alto número de interrupciones debido a faltas tácticas de ambos bandos. Schlotterbeck y Can lideraron la salida del Dortmund, mientras que las aproximaciones de Guirassy y Fábio Silva fueron neutralizadas por la defensa interista y el guardameta Sommer.

Inter de Milan vence a Borussia Dortmund | AP

Tras el descanso, el ritmo del partido aumentó y el equipo de Westfalia buscó mayor profundidad con el ingreso de Karim Adeyemi. A pesar de los esfuerzos por controlar la posesión, el Inter comenzó a generar espacios aprovechando las transiciones rápidas y las jugadas a balón parado.

La paridad se rompió en el minuto 81 cuando Federico Dimarco logró vencer la resistencia de Kobel para poner el uno a cero. Ante la desventaja, el Borussia Dortmund realizó modificaciones inmediatas, enviando a la cancha a Julian Brandt y Carney Chukwuemeka para intentar rescatar un punto.

Inter y Dortmund jugarán los Playoffs de la Champions League | AP

En el tiempo de descuento, cuando el Dortmund estaba volcado al ataque, el Inter sentenció el resultado. Andy Diouf anotó el segundo gol en el minuto 90+4 tras una asistencia de Frattesi, aprovechando el espacio dejado por el conjunto visitante en su búsqueda del empate.

El equipo dirigido por Nuri Sahin no bajó los brazos y generó una última oportunidad clara en el minuto 90+6 a través de un córner de Ryerson. Sin embargo, el remate final de Chukwuemeka fue rechazado por el bloque defensivo del Inter, sellando así el marcador definitivo.

Inter de Milan gana 2-0 a Borussia Dortmund | AP

El encuentro finalizó con un Dortmund que, pese a generar diversas jugadas de peligro y tiros de esquina, sufrió las consecuencias de la efectividad rival. El equipo alemán concluyó la jornada con las amonestaciones de Bensebaini y un balance de juego que mostró paridad hasta los instantes finales del tiempo reglamentario.

