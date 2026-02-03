Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Fidalgo jura lealtad al América: "Nunca me verán en otro equipo de México"

Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT
Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT
Rafael Trujillo 20:44 - 02 febrero 2026
Tras confirmarse su fichaje con Betis, el español lanzó un último mensaje de aliento para los azulcremas

Juró lealtad eterna. América perdió a uno de sus grandes referentes, luego de confirmarse la salida de Álvaro Fidalgo rumbo al Betis de España. Tras cinco años con el equipo, el volante se convirtió en figura de las Águilas, sin embargo, hoy busca un nuevo reto en su carrera.

Previo a dejar a las Águilas y emigrar al viejo continente, el futbolista de 28 años lanzó una promesa que no sólo demostró su amor por el equipo, sino que también ilusiona a los seguidores azulcremas con su posible regreso en el futuro.

Álvaro Fidalgo ha dejado de ser jugador de América | Imago7

El mediocampista español, expresó su gratitud por el afecto recibido desde su llegada a Coapa hace media década. En una reciente entrevista, Fidalgo fue contundente al afirmar que, si en el futuro regresa al futbol mexicano, su única opción sería vestir nuevamente la camiseta del América.

"La afición lo sabe, no hace falta ni que se lo diga, no me van a ver nunca en otro equipo aquí en México y lo digo sin miedo", aseguró el futbolista. "Lo digo de palabra y creo que la gente sabe que la cumplo. En ningún momento me van a ver con otra camiseta… y obviamente que la posibilidad de volver aquí en algún momento se dé", añadió, dejando la puerta abierta a un futuro regreso.

Se despide de América

Fidalgo se despide de América tras convertirse en un referente. A pesar de sólo jugador durante cuatro años, el volante logró sumar partidos importantes ayudando al equipo a conseguir títulos incluyendo el Tricampeonato. Además, terminó siendo uno de los capitanes del equipo.

Vistiendo el jersey azulcrema, Fidalgo registró 227 partidos en todas las competencias en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. Ahora, a sus 28 años, buscará afianzarse en la Liga española.

Fidalgo y el Bicampeonato ante Cruz Azul | MEXSPORT

El futuro y la Selección Mexicana

Además de un posible regreso a la Liga MX, el ahora volante de Betis también habló sobre la posibilidad de de representar a la Selección Mexicana. Fidalgo logró registrar su doble nacionalidad previo a regresar a España por lo que es elegible para unirse al Tricolor. Ante esto, admitió que por ahora su futuro inmediato es su principal enfoque.

"México es mi país, obviamente. El tema está ahí… depende de mí hacerlo bien… No sé exactamente cómo está el tema, la verdad, eso será una cosa que también habrá que pensar en su momento", explicó.
Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis | Imago7

Ahora Fidalgo se une al Betis con miras a ayudar al equipo a pelear en todas las competencias posibles. En LaLiga, el cuadro verdiblanco suma 35 puntos y es quinto en la clasificatoria y está a siete puntos de los puestos de Champions League. Además, está con vida en la Europa League y en la Copa del Rey.

