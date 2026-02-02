Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Al borde las lágrimas! Álvaro Fidalgo reaccionó al mensaje de sus padres tras salida de América

Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América en el marco del juego ante Necaxa | IMAGO 7
Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América en el marco del juego ante Necaxa | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:46 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El español regresará a su natal España y tendrá la oportunidad de estar cerca de su familia como futbolista de Betis

Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones para Álvaro Fidalgo. El español dejó América después de cinco años y volverá a su país natal para jugar con Real Betis en LaLiga, un paso importante para su carrera a pesar del dolor que significa dejar a las Águilas.

En ese contexto, el mediocampista vivió un momento emotivo, cuando recibió un mensaje especial por parte de sus padres. Fue durante una entrevista con Claro Sports que el jugador vio el video, el cual lo conmovió al borde de las lágrimas, aunque pudo contenerse.

Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América | IMAGO 7
Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América | IMAGO 7

¿Cuál fue el mensaje que Fidalgo recibió?

El padre del futbolista le mandó un mensaje cariñoso y le reiteró el apoyo que siempre le dará, sea cual sea el camino que elija. "Sé que no están siendo momentos fáciles para ti por lo mucho que quieres a este club, pero bueno, solo decirte que estás dando un paso también importante en tu carrera y que a nosotros, como sabes, siempre apoyándote en todas las decisiones que tú tomes".

"Desearte toda la suerte del mundo y nada más. Te quiero mucho, hijo", mencionó el papá de Fidalgo, mientras que la mamá le recordó lo orgullosa que se siente. "Todo lo que tú decidas, nosotros vamos contigo de la mano. Te queremos muchísimo y estamos superorgullosos de ti".

Álvaro Fidalgo se despide de la afición de América en el marco del partido contra Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo se despide de la afición de América en el marco del partido contra Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7

"Y agradecer también al club todo lo que te ha dado hasta ahora y por supuesto que te queremos, ya lo sabes", finalizó la madre de Fidalgo. Por último, el padre no quiso despedirse sin un mensaje más que honra los cinco años que Figaldo estuvo en la Liga MX. "Viva México, cabrón", señaló el señor Fidalgo.

La reacción de Fidalgo ante el mensaje de sus padres

Luego de ver el video, Fidalgo se conmovió, no solo por las palabras, sino por la emoción que significa reencontrarse con ellos. "Me pone demasiado feliz porque también esto de ver a tus padres cada seis o siete meses y a la familia, me pone feliz verlos".

Álvaro Fidalgo durante el partido de América y Rayados en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo durante el partido de América y Rayados en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7

"Joder, sé que están contentos y me pone muy feliz que los voy a ver pronto, soy un chico muy familiar y tener cerca a la familia es importante para mí después de tanto tiempo. Salí muy pronto de casa desde hace 14 años y parece que me pesaba menos con 14 que ahora. Entonces qué felicidad ver a mis padres que son tan importantes para mí", finalizó Fidalgo.

Por ahora, no está claro cuándo será el debut de Fidalgo con Betis, pues aunque estuvo trabajando con América, será decisión de Manuel Pellegrini si el jugador tendrá minutos en su próximo partido, el próximo jueves 5 de febrero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) ante Atlético de Madrid en Cuartos de Final de la Copa del Rey.

Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions