¡Al borde las lágrimas! Álvaro Fidalgo reaccionó al mensaje de sus padres tras salida de América

Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones para Álvaro Fidalgo. El español dejó América después de cinco años y volverá a su país natal para jugar con Real Betis en LaLiga, un paso importante para su carrera a pesar del dolor que significa dejar a las Águilas.

En ese contexto, el mediocampista vivió un momento emotivo, cuando recibió un mensaje especial por parte de sus padres. Fue durante una entrevista con Claro Sports que el jugador vio el video, el cual lo conmovió al borde de las lágrimas, aunque pudo contenerse.

Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América | IMAGO 7

¿Cuál fue el mensaje que Fidalgo recibió?

El padre del futbolista le mandó un mensaje cariñoso y le reiteró el apoyo que siempre le dará, sea cual sea el camino que elija. "Sé que no están siendo momentos fáciles para ti por lo mucho que quieres a este club, pero bueno, solo decirte que estás dando un paso también importante en tu carrera y que a nosotros, como sabes, siempre apoyándote en todas las decisiones que tú tomes".

"Desearte toda la suerte del mundo y nada más. Te quiero mucho, hijo", mencionó el papá de Fidalgo, mientras que la mamá le recordó lo orgullosa que se siente. "Todo lo que tú decidas, nosotros vamos contigo de la mano. Te queremos muchísimo y estamos superorgullosos de ti".

Álvaro Fidalgo se despide de la afición de América en el marco del partido contra Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7

"Y agradecer también al club todo lo que te ha dado hasta ahora y por supuesto que te queremos, ya lo sabes", finalizó la madre de Fidalgo. Por último, el padre no quiso despedirse sin un mensaje más que honra los cinco años que Figaldo estuvo en la Liga MX. "Viva México, cabrón", señaló el señor Fidalgo.

La reacción de Fidalgo ante el mensaje de sus padres

Luego de ver el video, Fidalgo se conmovió, no solo por las palabras, sino por la emoción que significa reencontrarse con ellos. "Me pone demasiado feliz porque también esto de ver a tus padres cada seis o siete meses y a la familia, me pone feliz verlos".

Álvaro Fidalgo durante el partido de América y Rayados en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7

"Joder, sé que están contentos y me pone muy feliz que los voy a ver pronto, soy un chico muy familiar y tener cerca a la familia es importante para mí después de tanto tiempo. Salí muy pronto de casa desde hace 14 años y parece que me pesaba menos con 14 que ahora. Entonces qué felicidad ver a mis padres que son tan importantes para mí", finalizó Fidalgo.