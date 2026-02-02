Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Al Hilal le da la bienvenida a Karim Benzema

Benzema se une al Al hilal
Benzema se une al Al hilal | @Alhilal_EN
Rafael Trujillo 17:37 - 02 febrero 2026
A pesar de la protesta de Cristiano Ronaldo, el francés se une al líder de Arabia Saudita

Ya es oficial, tras un par de días de negociaciones y la oposición de Cristiano Ronaldo, Al Hilal logró concretar el fichaje de Karim Benzema. Este lunes, el club árabe anunció el refuerzo del delantero francés para el resto de la temporada.

Benzema se une al actual líder de Arabia Saudita procedente del Al Ittihad, equipo con el que jugó las últimas tres temporadas. A pesar de sumar logros importantes, el delantero decidió dejar al club tras sentirse ‘menospreciado’ por la renovación ofrecida.

"La compañía Al-Hilal Club, dirigida por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, fichó a la estrella francesa Karim Benzema para representar al primer equipo de futbol durante un año y medio como transferencia gratuita", reveló el equipo en un comunicado.
Karim Benzema celebra tras anotar un gol con Al-Ittihad | X: @ittihad_en
Karim Benzema celebra tras anotar un gol con Al-Ittihad | X: @ittihad_en

La oposición de Cristiano Ronaldo

Es importante mencionar que, el fichaje de Benzema al acérrimo rival del Al Nassr causó polémica, especialmente para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués se ausentó en el partido de su equipo ante el Al Riyadh de la Jornada 20 de la Liga Saudí, como protesta al fichaje del francés.

De acuerdo ‘A Bola’ el portugués no está contento y se queja por la falta de inversión y es que en comparativa con el trato que gestiona el mismo fondo con otros rivales es diferente, es allí que el disgusto ha crecido.

Cristiano Ronaldo anotó en victoria de Al Nassr | GROSBY GROUP

Al Hilal completa el fichaje

A pesar de las protestas de Cristiano, Al Hilal logró cerrar su acuerdo con el futbolista francés, quien se convierte en el más reciente fichaje del equipo con amplia experiencia en el futbol europeo. Benzema ahora se une a jugadores como Yassine Bounou, Theo Hernández, Rúben Neves, Malcom, Darwin Núñez, Aleksandar Mitrović y Neymar, como los jugadores que han vestido la playera del equipo árabe.

Cabe destacar que, a pesar de que Benzema llega como traspaso libre, el equipo árabe ha gastado hasta 300 millones de euros en fichajes en las últimas dos temporadas, con jugadores como Núñez, Meïté y Hernández siendo los más caros.

Benzema apunta a salir del Al-Ittihad para jugar con el máximo rival | AP

Los números de Benzema

Benzema ha jugado un total de 83 partidos en Arabia, marcando 54 goles en casi tres años de estancia en el futbol árabe. Esta temporada disputó 21 partidos con el Al Ittihad sumando 16 anotaciones en todas las competencias.

